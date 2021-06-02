İBB'nin Kuyumcukent'te yaptığı kavşak çalışması trafiği kilitledi! Labirente dönen yolda sürücüler isyan etti

Bir sürücü, "Saatlerce bekliyoruz işimize geç kalıyoruz" dedi. Başka bir sürücü ise "Harika bir yol yapmışlar. Böyle bir rezillik olur mu. Labirent, çıkamıyoruz. Fetih Caddesi, Yayla yaptı. Hepsi aynı. Bırakın böyle devam edelim" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN