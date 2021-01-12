CHP'li İBB'den vatandaşa yeni eziyet! Halkın tepkisi sert oldu

"BURASI 7'DEN 70'E HERKESİN GELDİĞİ BİR YER, DENETİMLİ KULLANILMALI"

Sık sık sahile yürüyüşe geldiğini söyleyen Meryem Kılıç, "Aslında güzel ama bazen içki masası kuruyorlar o güzel olmuyor. Çünkü burası ailelerin, çoluk çocuğun geldiği bir yer. Denetimli olursa daha güzel olur. Burası 7'den 70'e herkesin geldiği kamuya açık bir park olduğu için dikkatli olunması, bazı şeylere uyulması gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı