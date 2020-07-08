2020 model rezillik! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye isyan etti...

İddiaya göre; arıtmadan gelen su depoda birikiyor. Depoda biriken su da hem merkeze hem de köylere pompalanıyor. Daha önce burada çalışan işçiler suyun ne zaman dolup boşalacağını, basıncın ne zaman düşeceğini hesap edebildikleri için sıkıntı minimum seviyede yaşanıyordu. Su kesintileri hafta içleri belirli saatlerde haber verilerek yapılıyordu. Ancak CHP'li İBB seçimin ardından buradaki çalışanların yerini değiştirdi. Yeni gelen çalışanlar ise iş bilmezliklerinden dolayı su basıncını ayarlayamadıkları için Şile halkı susuz kaldı. Yazın ortasında pandemi sürecinde susuz kalan vatandaşlar mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.







FAHRETTİN ÜZÜLMEZ: Hiç böyle bir şey olmazdı. Salgın zamanı olacak iş mi? Şimdi tankerlerle getiriyorlar suyu. Tankerle bu salgında ne kadar temizlik olur. Kaçıncı yüzyıldayız? Su olan bir yerde su kesiliyor. Bunu nasıl beceriyorlar? Çünkü işi bilmeyen adamları oraya koydular. Yıllardır su kesilmeyen yerde su da kesilir.

GÜNER ÇAM: Daha önceden olmuyordu. Olsa bile sıkıntı çekmeye kalmadan düzeliyordu. Susuz yaşam olur mu? Hele ki böyle salgın zamanı. Ne yapsak elimizi yıkama ihtiyacı duyuyoruz. Bu kadar su bolluğu olan yerde yaşadıklarımıza bak. İş bilmeyen adamları suyun başında tutarsanız olacağı bu.

HALİL ŞAHİN: Ben kahve işletiyorum. Çay yapmaya çeşmeye damacanalarla suya gidiyoruz. Tankerler geliyor. Su sabah bir saat geldi yine gitti 5-6 gündür böyle. Resmen eziyet çekiyoruz. Yıllardır böyle bir şey olmaz burada.

HIZIR ÇAKIR: Eskiden kesilen su bir iki saat sonra gelirdi. Depoda su boşalsa dahi basınç düşmesin diye tankerlerle depoya su takviye ederlerdi. Şimdi su deposu nedir bilmeyen köyde 2 tonluk depo taktırmak için millet sıraya girdi.

HÜSEYİN YÜKSEL: Bu çeşmeleri zamanında rahmetli babamlar yapmıştı. Şimdi bunlar sayesinde su dolduruyoruz. Burası yukarıda olduğu için basınç sıkıntısı var. İşi bilen adamları sen yerinden edersen böyle susuz kalırız. Konu tamamen bununla alakalı. İş bilmiyorsanız bırakın.