Son dakika: TSK ve MİT’ten nokta operasyonu: 28 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristler tarafından barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 200 kilometre derinlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Hedeflere yönelik 20'den fazla uçağın katılımıyla düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatıyla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuruldu.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

BAKAN AKAR KOORDİNE ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da eşlik etti. Bakan Akar'ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üslerine döndü.

"SERİ OPERASYONLAR ZİNCİRİ GELECEK"

A Haber'e bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Beklenen operasyon eli kulağında dediğimiz operasyonlardan biri. Ancak bu operasyonu münferit bir operasyon olarak görmemek lazım bununla birlikte Sincar, Mahmur gibi birçok denklemin de işin içine gireceği bir seri operasyonlar zinciri muhakkak gelecektir.

Asos Kandil'den kaçmak isteyenlerin kümelendiği bir yer olmuştu. Daha güneyde erişilemez denilen bir bölgeydi ama orası da yakın takip ve kontrol altındaydı özellikle MİT tarafından orada kimin kimle iş birliğine gittiği kimin nerede barındığı hepsi takip ve kontrol ediliyordu. Ama gün ve saat bekleniyordu. Bu operasyonun da daha yeni operasyonları beraberinde getireceğini özellikle belirtmek isterim." dedi.