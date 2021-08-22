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Sinop Ayancık'taki sel anından yeni görüntü! Bir dükkan böyle yıkıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2021
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Sinop Ayancık’taki sel anından yeni görüntü! Bir dükkan böyle yıkıldı

Son dakika haberine göre: Sinop'un Ayancık ilçesinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği sele dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde afet anında dükkanın yıkılma anı var.

Kentte, 11 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Sel nedeniyle Ayancık Sanayi Sitesi, sular altında kaldı ve birçok dükkan yıkıldı. İlçedeki çalışmalar devam ederken, selin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.


'ALLAH'IM SEN YARDIM ET'
Selden en çok etkilenen Ayancık Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanın dakikalar içinde yıkıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, debisi yükselen Ayancık Çayı'nın kenarındaki dükkanın büyük bölümü, sel sularının şiddetiyle yıkılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin, "Sanayi sitesinde bir dükkan daha gidiyor. Dükkan yıkılıyor. Allah'ım sen yardım et. Durum çok kötü" dediği duyuluyor.

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