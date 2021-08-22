Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin izleri siliniyor! A Haber ekipleri Kastamonu ve Sinop'ta
Türkiye'yi yasa boğan Batı Karadeniz'deki sel felaketinin yaraları hızla sarılıyor. Devletin seferber olmasıyla Kastamonu'da ulaşımlar açılırken Ezine Çayı çevresinde çalışmalar devam ediyor. Sinop'ta ise çatlakların olduğu köprüde yıkım çalışması başladı. A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun ve Murat Onur sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki son durumları aktardı.
A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun Kastamonu'daki gelişmeleri anlattı.
Ezine Çayı'nda iş makineleri çalışmalarına devam ediyor. Yıkım kararı verilen 20 bina için çalışmalar sürüyor. Sel felaketinde en çok etkilenen Ezine Çayı çevresinde enkazlar kaldırılıyor.
KAYIP VATANDAŞLAR ARANIYOR
Bozkurt'taki kayıp vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları var.
Kayıp ihbarı yapılan vatandaşlar için jandarma, polis arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar için Ezine Çayı içinde çalışmalar yapılıyor.
Zaman zaman Ezine Çayı'nın içerisinde metal çubuklarla çalışmalar sürüyor.
SİNOP'TA YIKIM BAŞLADI
A Haber muhabiri Murat Onur sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki son durumları aktardı. Batı Karadeniz'deki sel felaketinden etkilenen yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesiydi. Selde 10 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan haberlerin geldiği bölgede dereler ıslah ediliyor.
Ayancık Çayı üzerindeki 3 köprüden 2'si yıkılmıştı. Diğer köprüde ise meydana gelen çatlaklar nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Devletin seferber olduğu bölgede köprünün yıkımına başlandı.
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