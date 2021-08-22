23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin izleri siliniyor! A Haber ekipleri Kastamonu ve Sinop'ta

Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin izleri siliniyor! A Haber ekipleri Kastamonu ve Sinop'ta

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
ABONE OL
Kastamonu ve Sinop’ta sel felaketinin izleri siliniyor! A Haber ekipleri Kastamonu ve Sinop’ta

Türkiye'yi yasa boğan Batı Karadeniz'deki sel felaketinin yaraları hızla sarılıyor. Devletin seferber olmasıyla Kastamonu'da ulaşımlar açılırken Ezine Çayı çevresinde çalışmalar devam ediyor. Sinop'ta ise çatlakların olduğu köprüde yıkım çalışması başladı. A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun ve Murat Onur sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki son durumları aktardı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izleri tek tek siliniyor. Vatandaş için seferber olan devlet Kastamonu'da yoğun mesai harcıyor. 1 köy hariç tüm yolların ulaşıma açıldığı belirtildi.

A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun Kastamonu'daki gelişmeleri anlattı.

Ezine Çayı'nda iş makineleri çalışmalarına devam ediyor. Yıkım kararı verilen 20 bina için çalışmalar sürüyor. Sel felaketinde en çok etkilenen Ezine Çayı çevresinde enkazlar kaldırılıyor.

KAYIP VATANDAŞLAR ARANIYOR

Bozkurt'taki kayıp vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları var.

Kayıp ihbarı yapılan vatandaşlar için jandarma, polis arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar için Ezine Çayı içinde çalışmalar yapılıyor.

Zaman zaman Ezine Çayı'nın içerisinde metal çubuklarla çalışmalar sürüyor.

SİNOP'TA YIKIM BAŞLADI

A Haber muhabiri Murat Onur sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki son durumları aktardı. Batı Karadeniz'deki sel felaketinden etkilenen yerlerden biri de Sinop'un Ayancık ilçesiydi. Selde 10 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan haberlerin geldiği bölgede dereler ıslah ediliyor.

Ayancık Çayı üzerindeki 3 köprüden 2'si yıkılmıştı. Diğer köprüde ise meydana gelen çatlaklar nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Devletin seferber olduğu bölgede köprünün yıkımına başlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA