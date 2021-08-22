Kastamonu ve Sinop’ta sel felaketinin izleri siliniyor! A Haber ekipleri Kastamonu ve Sinop’ta

A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun Kastamonu'daki gelişmeleri anlattı.

Ezine Çayı'nda iş makineleri çalışmalarına devam ediyor. Yıkım kararı verilen 20 bina için çalışmalar sürüyor. Sel felaketinde en çok etkilenen Ezine Çayı çevresinde enkazlar kaldırılıyor.