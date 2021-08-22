23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Devlet Sinop'ta kayıp vatandaşları için seferber oldu! A Haber ekipleri Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisinde

Devlet Sinop'ta kayıp vatandaşları için seferber oldu! A Haber ekipleri Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisinde

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
ABONE OL
Devlet Sinop’ta kayıp vatandaşları için seferber oldu! A Haber ekipleri Türkiye’nin en büyük arama kurtarma gemisinde

Sel felaketiyle sarısal Sinop'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devlet kayıp vatandaşlar için seferber oldu, Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi TCSG Dost denize indi. A Haber ekipleri Sinop'taki çalışmaları yerinden takip etti.

A Haber ekibi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın en büyük gemilerinden biri olan TCSG Dost'a girdi. Devlet 11 Ağustos'taki sel felaketinin ardından seferber oldu.

Arama kurtarma gemisindeki askerler dürbünle yaptıkları incelemede denizde bir temas olabileceğini fark ettikleri anda helikopteri harekete geçirdi. Denize açılan helikopter işaret edilen bölgede inceleme yaptı.

Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi TCSG Dost silahla da donatılmış durumda.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA