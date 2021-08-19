19 Ağustos 2021, Perşembe
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Sel felaketinde ölümün eşiğine geldiler! Baba ve kızı yaşadıkları dehşeti anlattı
Babaçay'da evlerini dolduran azgın sel sularından çatıya çıkarak kaçmaya çalışan Öznur Kabakaya ve babası, dehşet saatlerini anlattı. "Tomruklar evimizi salladı, sular tavana kadar doldu. Ölümü düşündük" diyen baba kız ölümle burun buruna geldikleri sel anına ilişkin bilinmeyen son dakika detaylarını bakın nasıl ifade etti.
Giriş Tarihi: 19.08.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 09:09
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