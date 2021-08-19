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Sel felaketinde ölümün eşiğine geldiler! Baba ve kızı yaşadıkları dehşeti anlattı

Babaçay'da evlerini dolduran azgın sel sularından çatıya çıkarak kaçmaya çalışan Öznur Kabakaya ve babası, dehşet saatlerini anlattı. "Tomruklar evimizi salladı, sular tavana kadar doldu. Ölümü düşündük" diyen baba kız ölümle burun buruna geldikleri sel anına ilişkin bilinmeyen son dakika detaylarını bakın nasıl ifade etti.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.08.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 09:09
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Sel felaketinde ölümün eşiğine geldiler! Baba ve kızı yaşadıkları dehşeti anlattı

Sinop Ayancık'a bağlı Babaçay selin en çok vurduğu yerlerden oldu. 80 haneden 38'sinin yıkıldığı mahalle neredeyse haritadan silinme noktasına geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın kahramanları, kara ulaşımının kesildiği bölgeden helikopterle 13 vatandaşı tahliye etti.

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Sel felaketinde ölümün eşiğine geldiler! Baba ve kızı yaşadıkları dehşeti anlattı

Çok sayıda vatandaş da evlerinin çatısına çıkarak hayata tutunmayı başardı. Kabakaya ailesi de onlar arasındaydı. 20 saat evlerinin çatısında bekledikten sonra helikopter ile kurtarılan aile sel sularıyla sürüklenen tomrukların evlerini sallamasıyla yaşadıkları korkuyu anlattı. İşte sel felaketine ilişkin çarpıcı son dakika detayları...

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Sel felaketinde ölümün eşiğine geldiler! Baba ve kızı yaşadıkları dehşeti anlattı

DEHŞET ANLARINI ANLATTI
17 Ağustos 1999 Marmara depreminden kaçarak Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay Mahallesine yerleşen aile bu kez sel felaketini yaşadı. Selde sürüklenen tomrukların duvarlara vurması sonucu evlerinin sallanmasıyla büyük korku yaşadılar.

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Sel felaketinde ölümün eşiğine geldiler! Baba ve kızı yaşadıkları dehşeti anlattı
Ölürlerse cansız bedenleri birlikte bulunsun diye bellerine halat bağlayıp 20 saate yakın çıktıkları evin çatısında çaresizce beklediler. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler gelerek mahsur kaldıkları yerden 13 kişiyi kurtardı.
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Sel felaketinde ölümün eşiğine geldiler! Baba ve kızı yaşadıkları dehşeti anlattı
Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrası Sinop Babaçay Mahallesinde çok sayıda insan evlerinin çatısına çıkarak hayatta kalmayı başardı. Onlardan biri de Kabakaya ailesiydi. Evlerinin çatısına çıkan aile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındılar.