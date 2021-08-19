Sel felaketinde ölümün eşiğine geldiler! Baba ve kızı yaşadıkları dehşeti anlattı

Çok sayıda vatandaş da evlerinin çatısına çıkarak hayata tutunmayı başardı. Kabakaya ailesi de onlar arasındaydı. 20 saat evlerinin çatısında bekledikten sonra helikopter ile kurtarılan aile sel sularıyla sürüklenen tomrukların evlerini sallamasıyla yaşadıkları korkuyu anlattı. İşte sel felaketine ilişkin çarpıcı son dakika detayları...