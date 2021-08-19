Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan sel bölgeleri hakkında açıklama! Elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

HATLAR ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta, 11 Ağustos Çarşamba günü başlayan ve sel felaketine neden olan aşırı yağışlar nedeniyle elektrik dağıtım hatları hasar gördü.

Yapılan ilk hasar tespit çalışmasında 1221 trafonun selden olumsuz etkilendiği tespit edildi. 4 ilçeye ve 395 köye güvenlik kaynaklı ya da enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle elektrik verilemedi. Kesintilerden ilk etapta 38 bin 326 abone etkilendi.



Bartın ve Kastamonu'ya elektrik dağıtımı yapan Başkent EDAŞ, Sinop'a elektrik dağıtımı yapan Yeşilırmak EDAŞ, Bakanlığımız ve TEDAŞ ekipleri hızla bölgeye intikal ederek hasar gören enerji altyapısının onarımı için çalışmalara başladı.