Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan sel bölgeleri hakkında açıklama! Elektrik verildi
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Batı Karadeniz’deki sel hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık, Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere elektrik verildiğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Batı Karadeniz'deki sel hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık, Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere elektrik verildiğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
HATLAR ZARAR GÖRMÜŞTÜ
Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta, 11 Ağustos Çarşamba günü başlayan ve sel felaketine neden olan aşırı yağışlar nedeniyle elektrik dağıtım hatları hasar gördü.
Yapılan ilk hasar tespit çalışmasında 1221 trafonun selden olumsuz etkilendiği tespit edildi. 4 ilçeye ve 395 köye güvenlik kaynaklı ya da enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle elektrik verilemedi. Kesintilerden ilk etapta 38 bin 326 abone etkilendi.
Bartın ve Kastamonu'ya elektrik dağıtımı yapan Başkent EDAŞ, Sinop'a elektrik dağıtımı yapan Yeşilırmak EDAŞ, Bakanlığımız ve TEDAŞ ekipleri hızla bölgeye intikal ederek hasar gören enerji altyapısının onarımı için çalışmalara başladı.
Kastamonu ve Sinop'ta yoğunlaşan çalışmalarda dağıtım şirketleri toplam 887 personel, 321 jeneratör, 281 araç, 6 mobil trafo ve 6 drone ile çalışmalarını sürdürdü.
Bölgede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucu elektrik verilemeyen köy sayısı 16 Ağustos Pazartesi itibariyle 41'e düşmüştü. Selden etkilenen trafo sayısı 135'e, kesintilerden etkilenen abone sayısı ise 4 bin 147'ye gerilemişti.
Ekipler "önce vatandaşlarımızın can güvenliği" kuralıyla güvenli ve kademeli bir şekilde enerji arzı sağladı.
Afetin ardından ilk gün içerisinde tüm ilçe merkezleri enerjilendirildi. İlk gün sonunda köy, trafo ve abonelerin %50'si, üçüncü gün sonunda %77'si enerjilendirildi. Her geçen gün enerjilendirilen köy, trafo ve abone sayısı kademeli olarak artırıldı. 18 Ağustos saat 19:00 itibariyle selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı.
HAVADAN HELİKOPTERLE JENERATÖR DESTEĞİ
Sel nedeniyle özellikle ulaşım imkânı kısıtlanan kırsal bölgelere elektrik vermek için Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle helikopterle mobil jeneratörler ve elektrik direkleri nakledildi. Hızlı bir şekilde sisteme entegre edilebilen mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım onarım çalışmaları sürerken vatandaşların elektriksiz kalmalarının da önüne geçildi.
Selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın elektrik faturası ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek. Erteleme için ilk etapta abonelerin beyanı esas kabul edilecek.
Bu süreçte gece gündüz demeden yoğun bir çaba harcayan bütün enerji çalışanlarına teşekkür ediyoruz.
Selden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
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