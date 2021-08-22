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Eyüpsultan'daki Gençlik Parkı'nı yerle bir etmişlerdi! CHP'li İBB'nin yıkımına mahkeme 'dur' dedi

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Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
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Eyüpsultan’daki Gençlik Parkı’nı yerle bir etmişlerdi! CHP’li İBB’nin yıkımına mahkeme ’dur’ dedi

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına devam edilen Eyüpsultan'daki Gençlik Parkı'nda çalışmalar durduruldu.

İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesine dahil edilen park hakkında İstanbul 5. İdare Mahkemesince 21 Ağustos'ta alınan yürütmeyi durdurma kararı bugün uygulanmaya başlandı. Vatandaşların girişine izin verilmeyen parktaki iş makinelerinin artık çalışmadığı görüldü.

Mahalledeki afet ve acil durum toplanma alanında yer alan parktaki ağaçlar, İBB ekipleri tarafından sökülmüştü. Parkın etrafı metal saclarla kapatılarak, oyun grupları ve oturma alanları kaldırılmıştı.

Önceki gün vatandaşların çıkarıldığı park alanına giren iş makinelerinin toprak zemini kazması sonucunda çukur oluştu. Dün, park alanına gelen zabıta ekipleri, çalışmaların durdurulması için yetkililerle görüştü.

MAHKEME 30 GÜN SÜRE TANIDI

Gençlik Parkı'nın proje kapsamında yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İBB'nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesine başvurdu.

Talebi değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul etti. Mahkeme, savunma ve ara karara cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırdı.

CHP’li İBB Gençlik Parkı’nı yerle bir etti CHP'Lİ İBB GENÇLİK PARKI'NI YERLE BİR ETTİ

İBB’nin yıkımını mahkeme durdurdu İBB'NİN YIKIMINI MAHKEME DURDURDU
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