Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?

PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak? Nerelerde geçerli olacak? Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki, zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu? İşte merak edilenler...

ZORUNLU PCR TESTİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, aşı olmayanlar için zorunlu PCR testi uygulaması 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Genelge ile birlikte zorunlu PCR testinin nerelerde geçerli olacağı da duyuruldu.