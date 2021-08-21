Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?
Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Yeni dönemde aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımında negatif PCR testi zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile zorunlu PCR testine ilişkin detaylar belli oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu? İşte haberin detayları...
PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak? Nerelerde geçerli olacak? Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki, zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu? İşte merak edilenler...
ZORUNLU PCR TESTİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, aşı olmayanlar için zorunlu PCR testi uygulaması 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Genelge ile birlikte zorunlu PCR testinin nerelerde geçerli olacağı da duyuruldu.
"BAZI FAALİYETLER İÇİN PCR TESTİ ZORUNLULUĞU" KONULU GENELGE
Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınla mücadelede en güçlü unsurun gönüllülük esasına göre yürütülen aşılama faaliyeti olduğu belirtildi.
Türkiye'de aşılama çalışmalarında büyük mesafe alındığı, birinci doz aşılamada yüzde 73, ikinci doz aşılamada ise yüzde 55,5 düzeyine ulaşıldığına dikkati çekilen genelgede, aşılama süreçlerini tamamlamış kişilerde salgın kaynaklı vaka, hasta ve vefat sayılarının düşük seviyelerde olduğu vurgulandı.
Genelgede ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 19 Ağustos'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının ülkedeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konularının Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ele alındığı, buna göre tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verildiği ifade edildi.
ZORUNLU PCR TESTİNİN NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?
Alınan tedbirler arasında, aşılama çalışmalarının gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edileceği, aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine vali ve kaymakamların koordinasyonunda ağırlık verileceği belirtildi.
Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütüleceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:
"6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek."
Genelgeye göre, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.
Bu çerçevede 6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.
Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.
Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.
TOKALAŞMA/SARILMA GİBİ FAALİYETLERDEN BİR MÜDDET DAHA UZAK DURULMASI
Genelgede, salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içinde yaygınlaştığının görüldüğü belirtildi.
Buna göre, kültürün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlara hatırlatılmasına yönelik çalışmalar, vali ve kaymakamların koordinasyonunda sürdürülecek.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
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