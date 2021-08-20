Son dakika: İBB’nin yıkımını mahkeme durdurdu! Eyüpsultan’daki Gençlik Parkı ile ilgili yeni gelişme

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ'ın, Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesine dahil edilen Gençlik Parkı'nın yıkılmasına ilişkin kararının yürütmesi durduruldu.

Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'nın söz konusu proje kapsamında yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İBB'nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesine başvurdu. Talebi değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul ederek, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırdı.

Yeşilpınar Mahallesi'ndeki parkta, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi için alınan yıkım kararına karşı çadır kurup direnen vatandaşlar, dün İBB ekipleri tarafından dışarı çıkarılmıştı.

Parkın etrafını saclarla kapatan ekipler, içerideki oyun grupları ve oturma alanlarını kaldırıp bazı ağaçları da sökmüştü.

Vatandaşların parka girişlerine izin vermeyen ekiplerin, bölgedeki bekleyişi sürüyor.

MAHKEME KARARINI BEKLEMEDEN YIKTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıktı.





Mahkeme kararını beklemeyen İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar parkta toplandı.

A HABER EKİPLERİ BÖLGEDE

Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İBB ekiplerinin mahalle parkını yıkıyor olmasına tepkili olan vatandaşlara mikrofon uzattı. Bölge sakini bir kişi "Hem parkımız hem de yeşil alan deprem toplanma alanı orada tabelamız vardı burada inşaata başlar başlamaz gece tabelayı söktüler. 25-30 senelik ağaçları söküp bina dikecekler." ifadelerini kullandı.

"PARKIN YIKILMASINI İSTEMİYORUZ"

Parkta bir sürü ağaç var ben 3 yaşımdan beri buradayım. Parkın yıkılmasını istemiyoruz.

Yıkıma karşı çıkan mahalleli, yaşanan durum karşısında çaresiz kaldıklarını İBB'nin usulsüz yıkımına son vermesini istedi.

Yeliz Budak: "1 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Burada dolaşıp nefes alıyordum.

Burası deprem toplanma alanı. Burayı yıkarak ne yapmaya çalışıyorlar.

Yazık günah. Mahalleli olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Deprem olduğunda binalar altında kaldığımız bunun hesabını kim verecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



MAHALLELİ CHP'Lİ İBB'NİN GASPINA İZİN VERMEDİ: "BU PARK BİZİM CİĞERİMİZ"

Eyüpsultan sakinleri, yeşil alanlarını koruma taleplerini dinlemeyen İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.





Arbedede kolu kırılan Ayşe Topçu, "Bu ağaçlarla büyüdüm, parkı vermeyiz" dedi. CHP'li İBB'nin bu haksız kararına isyan eden mahalle halkı ayrıca "Bu park bizim ciğerimiz. Parkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

Koray Akın: Burası yıllardır varolan bir park. İnsanlar burada ağaçların altında rahat nefes alır. Bu koca park, proje yüzünden yıkılıp yeni yapılacak sitenin içerisine eklenecek. Burası afet toplanma alanı. Yarın bir deprem olduğunda başımızı nereye sokacağız?

Zaten bu parkın afet toplanma alanı olduğuna dair bir levha vardı ama Ekrem Bey gelmeden bir gün önce levhayı söktüler. Başkan geldiğinde kendisiyle konuşmak istedik, derdimizi anlatmak istedik ama bize kulak veren olmadı. Çayımızı içmesini, bizi dinlemesini beklerdik.

Nejla Sönmez: Bu parkımız, mahallemiz için çok önemli bir yere sahip. Yaşlılarımız gün içerisinde gelir, ağaçların gölgesi altında soluklanır, çocuklar burada çimlerin üzerinde oyun oynarlar. Bu parkı yıkmak demek bu mahallenin ciğerlerini yok etmek demek. Bu park bizim ciğerimiz. Parkımızı sonuna kadar savunacağız.

BU AĞAÇLARLA BÜYÜDÜM

Ayşe Topçu (İmamoğlu'nun konvoyu ile mahalle sakinleri arasında yaşanan olayda kolu kırıldı): Ben buraya taşındığımda bu ağaçlar henüz fidandı. 17 yıldır bu mahallede oturuyorum ben. Bu ağaçlarla büyüdüm. Bu ağaçların gölgesinde durabilmek için direndim ben. Direnmeye de devam edeceğim. Tek bir ağacın gölgesi altında nice hayatlar geldi gitti. Bu parkı kimseye vermeyiz.