Son dakika: Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’dan skandal sözler: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp’tır

Tele1 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendi televizyonunda katıldığı bir programda Boşnaklar için skanda sözler sarf etti.

''BOŞNAKLAR MÜSLÜMAN OLMUŞ SIRP'TIR''

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştirilerde bulunurken "O Müslümanları tanıyor. Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır. Onları tanıyor, o kültürü iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ'ın Boşnakları 'Müslüman olmuş Sırp' olarak tanımlaması Boşnak dernekleri tarafından tepkiyle karşılandı.

''BOŞNAKLARDAN ÖZÜR DİLEYİN''

Boşnaklar tarafından yönetilen sosyal medya hesabından Merdan Yanardağ'a tepki gösterilirken şu ifadelere yer verildi: "Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek? Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklardan özür dileyin" şeklinde paylaşıma imza atıldı.

İşte sosyal medyada Merdan Yanardağ'a tepki paylaşımları:







