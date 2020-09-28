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Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için alınan karar açıklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı hedef gösteren Tele1’in Genel Yayın Yönetmeni , İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. İfadesi ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli Yanardağ adli kontrolle serbest kalırken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2020
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Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için alınan karar açıklandı

Sema ALİM DALGIÇ / SABAH

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın evlendiği gün Tele1'de algı ve hedef içeren bir haber yayınlandı.

Tele 1, "Apo'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lıların cenazesine gitmeyenler hakkında soruşturma başlatırım" diyen ve Kobani olaylarında terör yandaşlarını sokağa davet ederek 50 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan HDP'li Selahattin Demirtaş üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdi.

Yayınlanan haber sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yanardağ'ın ifadesi talimatlı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alındı.

ADLİ KONTROLLÜ SERBEST

Yanardağ, ifadesi ardından adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Burada da işlemleri tamamlanan Merdan Yanardağ, adli kontrolle serbest kaldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Ayrıca Yanardağ hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni her haftanın belirlenen bir günü ikametine en yakın karakola giderek imza verecek.

ALİCAN ULUDAĞ'A GÖZALTI

Diğer taraftan birçok yargı mensubunu hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle tanınan Cumhuriyet Gazetesi eksi Muhabiri Alican Uludağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman'ı terör örgütlerine hedef gösteren sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alınmıştı. 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulan Uludağ'ın her Pazartesi karakolda imza vereceği öğrenilmişti.

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