Yağmur İstanbul’a geri dönüyor! Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak?

"İklim değişikliğinden hangi sektörler etkilenecek, en başta tarım sektörü. Bu durum Ordu'yu neden bu kadar ilgilendiriyor. Çünkü Ordu'nun ana geçim kaynağı fındık. Fındık 10 santigrat ve 31 santigrat arasında derecede üretilen bir ürün. Eğer 10 santigratın altına düşerse veya sıcaklık 30 santigratın üstüne çıkarsa ürün üretilemiyor. Bahsettiğimiz bu 5 santigratlık artış hava sıcaklığının 35-37 derecelere gelmesi anlamına geliyor ve bu ürün desenini değiştirecek. Ürün desenine tehdit eden bir durum var. Öte yandan balıkçılık sektörü de iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek. Hava sıcaklığının artması demek Karadeniz'de suyun sıcaklığının artması anlamına gelir ve balıkların kuzeye kaçmasına yol açar. Bal üretimi de sıcaklıkların artmasından olumsuz etkilenecek bir diğer sektör. Tarım ve hayvancılıkta önümüzdeki 50 yıllık projeksiyonda iklim değişikliği fındık, bal ve balık üretimini doğrudan etkiliyor. Sel baskınlarının artması ve deniz seviyesindeki azalma ve artmalarda havalimanı, limanlar ve karayollarını doğrudan etkiliyor."

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