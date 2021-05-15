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Merdan Yanardağ "Şeker Bayramı'nı kim Ramazan Bayramı yaptı?" diye sorarak AK Parti'yi hedef aldı! İlahiyatçılar şeytani plana işaret etti!

'Şeker Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na çevrildiğini iddia eden Merdan Yanardağ, AK Parti iktidarının ise sırf bu nedenden dolayı 12 Eylül cuntacı zihniyetin devamı olduğunu savundu. Merdan Yanardağ'a tepkiler peş peşe gelirken, ilahiyatçılar ise kelime oyununu ardındaki tehlikeye dikkat çekti. Eğitimci yazar , "Dini kendileri için tehlikeli görenler; Müslümanları güçsüz kılmak için onun değerini azaltmak isteyebilirler. O nedenle insanlar kelimelerle düşünür, kelimeleri korumak lazım" dedi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Merdan Yanardağ Şeker Bayramı'nı kim Ramazan Bayramı yaptı? diye sorarak AK Parti'yi hedef aldı! İlahiyatçılar şeytani plana işaret etti!

CHP yandaşı haberleriyle bilinen Tele1, yine akıllara durgunluk veren bir haberle gündeme geldi. "18 dakika" adlı programda konuşan Merdan Yanardağ, Şeker Bayramı'nın sonradan Ramazan Bayramı'na dönüştürüldüğünü savundu.

SKANDAL İDDİA
Yanardağ, "Şeker Bayramı, bu hep unutulur. Cumhuriyet'in bazı bayramların adının, bazı beldelerinin adının, bazı kavramların değiştirilmesinin hep bir anlamı oldu. Ramazan Bayramı yerine Şeker Bayramı denilmesinin de bir anlamı var. Dini bir bayram bunu biliyoruz. Esas olarak dünyada Müslümanlar tarafından kutlanıyor, biliyoruz. Ancak Türkiye'de sadece Müslümanlar yaşamıyor, herkesi birleştiren bir bayram olmasında yarar görülmüş. Örneğin Kurban Bayramı'nın adını değiştirmemişler." dedi.


AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI
Merdan Yanardağ, "Ramazan Bayramı adının 12 Eylül yönetimi tarafından verildiğinin hatırlatılması bence çok önemli. Neymiş, demek ki 'Akp' iktidarı 12 Eylül cuntasının, 12 Eylül darbesinin, 12 Eylül diktatörlüğünün devamı dediğimiz zaman biz tesadüfen veya sadece muhalefet yapalım diye bunları söylemiş değiliz" dedi.

İLAHİYATÇILAR UYARDI
Eğitimci yazar , "Dini kendileri için tehlikeli görenler; Müslümanları güçsüz kılmak için onun değerini azaltmak isteyebilirler. O nedenle insanlar kelimelerle düşünür, kelimeleri korumak lazım" dedi.


Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı ise, "Önce Şeker Bayramı'ydı da sonradan oruç tutan insanlar bunu Ramazan Bayramı'na çevirdi diye saçma sapan ilmi temeli olmayan bir iddiadan ibarettir." açıklamasında bulundu.

Buladı, "Dini değerlerle oynadığınız zaman o toplumda hurafeler, bidat gibi şeylerle karşılaşırsınız. Dolayısıyla o insanları sahih İslam anlayışından ziyade çeşitli şekillerde uydurulan şeylere tabi olmaya başlarla ve bu belli kişilerin işine gelir" dedi.

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