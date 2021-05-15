Merdan Yanardağ "Şeker Bayramı'nı kim Ramazan Bayramı yaptı?" diye sorarak AK Parti'yi hedef aldı! İlahiyatçılar şeytani plana işaret etti!



İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Buladı ise, "Önce Şeker Bayramı'ydı da sonradan oruç tutan insanlar bunu Ramazan Bayramı'na çevirdi diye saçma sapan ilmi temeli olmayan bir iddiadan ibarettir." açıklamasında bulundu.

Buladı, "Dini değerlerle oynadığınız zaman o toplumda hurafeler, bidat gibi şeylerle karşılaşırsınız. Dolayısıyla o insanları sahih İslam anlayışından ziyade çeşitli şekillerde uydurulan şeylere tabi olmaya başlarla ve bu belli kişilerin işine gelir" dedi.