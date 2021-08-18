Son dakika: Türkiye'den Afganistan diplomasisi! Rusya ile kritik temas
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki sıcak gelişmeler için temaslarına devam ediyor. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü. Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan’daki son durum ele alındı.
Afganistan'daki gelişmeler hakkında diplomasisine devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.
DİPLOMASİ SÜRÜYOR
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.