Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun ’’Afgan mültecilerle ilgili pazarlık yapıldı’’ iddiasına sert cevap

''BAŞINIZA TERCÜMANIMIZ KADAR TAŞ DÜŞSÜN''

Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yoktu. Ne demek yoktu? İlla olması mı lazım? Ben varım. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Orada sadece tercüman vardı. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün.

''ÖZÜR DİLE''

Bunu ispatla. Ben mükellef değilim, sen mükellefsin; iddianı ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile.