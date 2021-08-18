Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması: İnşallah başlatacağız
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''okullar açılacak mı?'' sorusuna netlik getirdi. Başkan Erdoğan, ‘’Dün akşam Bakanımla bu konuyu konuştuk. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız’’ dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin cevabını merakla beklediği soruyu yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
İnşallah olacak. Dün akşam Bakanımla bu konuyu konuştuk. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar.
Milli Eğitim Bakanımız (Ziya Selçuk) istifalarının kabulünü bizden istirham ettiler. Biz de bu talebi yerinde bulduk, 'hayırlısı olsun' dedik ve yardımcılarından bir tanesini (Mahmut Bey'i) göreve getirdik. O da özellikle eğitim camiasını tanıyan bir arkadaşımız ve şu andan itibaren onunla beraber süreci devam ettiriyoruz. Sürece yabancı bir arkadaşımız değil, eğitim camiasını tanıyor, biliyor. Daha önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde rektörlüğü var. Yine YÖK'te uzun süre görev yaptı. Birlikte çalışmaları ele alıyoruz. Dün akşam yine beraberdik, 'neler yapacağız?' diye. Herhangi bir sıkıntı olmaz ve şu anda bırakılan yerden yola devam ediyoruz.
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