SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'den önemli açıklamalar

Türkiye'nin milli kalkınma için bir model olduğuna dikkati çeken Ahmed, özelliklerini kendi halkının çıkarlarıyla tanımladığını, dinamik ve sağlam bir ekonomi inşa ettiğini söyledi.

Ahmed, Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye'nin sürekli her alanda büyüyen bir ülke olduğunun altını çizerek, Türkiye ve Etiyopya'nın Nisan 2018'den bu yana ikili ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

"Etiyopya mevcut ilişkileri, ticari ve altyapı ile ilgili olarak yatırım ilişkilerini geliştirmeye kararlı. Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcılarını beklemeye devam edeceğiz." diyen Ahmed, törende iki ülkenin ilişkilerini siyasi, diplomatik, ekonomik, sosyal alanlarda iş birliğini uzun yıllar boyunca güçlendirecek son derece önemli anlaşmalara imza attıklarını dile getirdi.

Ahmed, şöyle devam etti:

"(İkili ilişkiler) Artık bu aşamadan sonra güçlendirilecek ve aksiyona geçilecek. Bu anlaşmalara ilaveten halklarımız arasındaki bağlar da zamanla daha güçlenerek devam ediyor. Addis Ababa ile İstanbul arasındaki doğrudan uçuşlar, her iki ülkenin hava yolları tarafından karşılıklı gerçekleştirildiğinde bu ilişkiler çok daha güçlendi. Buna ilaveten Türkiye'deki film ve sinema endüstrisinin bu anlamdaki ilişkileri güçlendirebilmesi giderek çok daha görünür biçimde ülkemizde yaşanıyor. Etiyopya'ya gerçekleştirdiğiniz resmi ziyarette belirttiğiniz gibi Etiyopya, her zaman hoşgörünün ve saygının alanı olmuştur. Farklılıklara saygı gösterilen bir ülke olmuştur. Bu, Etiyopya'nın hem iç hem de dış politikasını şekillendiren bir vizyon oluşturmuştur."

Etiyopya'da 80'den fazla dil ve etnik köken bulunduğunu, farklı dinlere inanıldığını kaydeden Ahmed, Etiyopyalıların, kendi deneyimleriyle yaşamanın önem ve değerini bildiklerini, uyum içinde yaşamanın ve bunun refaha katkısının öneminin farkında olduklarını söyledi.

Ahmed, "Türkiye'nin gerçek dostluğunu, Etiyopya'nın ihtiyacı olduğu zamanda gösterebilmesi bizim için son derece önemli." diyerek, Erdoğan'ın daha önce Etiyopya'yı "güvenilir ve inanılır bir ülke" şeklinde tanımladığını anımsattı.