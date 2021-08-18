SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'den önemli açıklamalar
Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenlediler. Başkan Erdoğan, "Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca; "FETÖ'nün bütün okullarının Türkiye'ye devredilmesinden memnuniyet duyuyorum. Etiyopya'ya teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dün Addis Ababa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Etiyopya vatandaşları nedeniyle taziyelerini sundu.
Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerin 125'inci yılının kutlandığını anımsatan Erdoğan, ilişkilerin temelinin bundan 125 sene önce 1896 yılında Sultan 2. Abdülhamid ve Habeşistan İmparatoru 2. Menelik devirlerinden atıldığını söyledi.Erdoğan, bugün Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilere yeni bir ivme kazandırdıklarını, görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını, ekonomik ve ticari ilişkileri gözden geçirdiklerini ifade etti.
"ŞİRKETLERİMİZ YAKLAŞIK 10 BİN ETİYOPYA VATANDAŞINA İŞ İMKANI SUNUYOR"
Etiyopya ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak için atmaları gereken adımları değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Etiyopya, bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam ve iş imkanı sunuyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik de ediyoruz. Etiyopya makamlarının da bu süreçte şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz."
Başkan Erdoğan, Etiyopya'da müşterek mazilerinin ve dostluklarının nişanesi olan birçok ata yadigarı eserin mevcut olduğunu dile getirdi.
Osmanlı İmparatorluğunun 1910 yılında faaliyete geçirdiği Harar'da başkonsolosu binasının TİKA tarafından restore edildiğini anlatan Erdoğan, binayı Türkiye Maarif Vakfı'nın idaresi altında geçtiğimiz mayıs ayında Harar Türk Kültür Merkezi olarak hizmete açtıklarını aktardı.
"TİGRAY BÖLGESİNDEKİ GELİŞMELERİ VE SON DURUMU ELE ALDIK"
Bugünkü görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
FETÖ'NÜN TÜM OKULLARI TÜRKİYE'YE DEVREDİLDİ
"Bildiğiniz üzere Etiyopya hassas bir süreçten geçmektedir. Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldık. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını, bölgedeki huzur ve istikrar ortamının korunmasına büyük önem atfediyoruz. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluktan tüm bölge ülkeleri etkilenecektir. Her ikisi de dostumuz Sudan ve Etiyopya arasındaki Faşaga bölgesinde yaşanan gerginlik de gündemimizde yer aldı. Bu meseleyi geçtiğimiz hafta Ankara'da misafir ettiğim Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Burhan ile de görüşmüştük. İhtilafın iki ülke arasında diyalog ve iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını gönülden temenni ettiğimi ifade ettim. Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız."
Başkan Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakana bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek dolayısıyla sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor, görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
ETİYOPYA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan'dan sonra rtak basın toplantısında konuşan Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Etiyopya ve Türkiye'nin zengin kültürü ve tarihi olan iki zengin medeniyet olduğunu ve iki ülkenin temellerinin 16. yüzyıla dayandığını söyledi.
İki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarının bütün sınavları geçtiğini ve ilişkilerin sağlam bir temele oturduğunu anlatan Ahmed, "Bu ilişki karşılıklı saygı ve güvene dayalıdır. Aynı zamanda ortak kalkınma ve gelişme için iş birliği anlamına gelmektedir. Etiyopya, Türkiye ile dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor. Türkiye'nin bu çerçevede TİKA (Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı Başkanlığı) vasıtasıyla Addis Ababa'daki gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu ofis Afrika'da açılan ilk TİKA ofisiydi. Türkiye stratejik konumu ve aynı zamanda Asya ile Avrupa arasında bir köprü olması nedeniyle uluslararası alanda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke, tarihi boyunca da böyle olmuş bir ülkedir." diye konuştu.
Türkiye'nin milli kalkınma için bir model olduğuna dikkati çeken Ahmed, özelliklerini kendi halkının çıkarlarıyla tanımladığını, dinamik ve sağlam bir ekonomi inşa ettiğini söyledi.
Ahmed, Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye'nin sürekli her alanda büyüyen bir ülke olduğunun altını çizerek, Türkiye ve Etiyopya'nın Nisan 2018'den bu yana ikili ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.
"Etiyopya mevcut ilişkileri, ticari ve altyapı ile ilgili olarak yatırım ilişkilerini geliştirmeye kararlı. Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcılarını beklemeye devam edeceğiz." diyen Ahmed, törende iki ülkenin ilişkilerini siyasi, diplomatik, ekonomik, sosyal alanlarda iş birliğini uzun yıllar boyunca güçlendirecek son derece önemli anlaşmalara imza attıklarını dile getirdi.
Ahmed, şöyle devam etti:
"(İkili ilişkiler) Artık bu aşamadan sonra güçlendirilecek ve aksiyona geçilecek. Bu anlaşmalara ilaveten halklarımız arasındaki bağlar da zamanla daha güçlenerek devam ediyor. Addis Ababa ile İstanbul arasındaki doğrudan uçuşlar, her iki ülkenin hava yolları tarafından karşılıklı gerçekleştirildiğinde bu ilişkiler çok daha güçlendi. Buna ilaveten Türkiye'deki film ve sinema endüstrisinin bu anlamdaki ilişkileri güçlendirebilmesi giderek çok daha görünür biçimde ülkemizde yaşanıyor. Etiyopya'ya gerçekleştirdiğiniz resmi ziyarette belirttiğiniz gibi Etiyopya, her zaman hoşgörünün ve saygının alanı olmuştur. Farklılıklara saygı gösterilen bir ülke olmuştur. Bu, Etiyopya'nın hem iç hem de dış politikasını şekillendiren bir vizyon oluşturmuştur."
Etiyopya'da 80'den fazla dil ve etnik köken bulunduğunu, farklı dinlere inanıldığını kaydeden Ahmed, Etiyopyalıların, kendi deneyimleriyle yaşamanın önem ve değerini bildiklerini, uyum içinde yaşamanın ve bunun refaha katkısının öneminin farkında olduklarını söyledi.
Ahmed, "Türkiye'nin gerçek dostluğunu, Etiyopya'nın ihtiyacı olduğu zamanda gösterebilmesi bizim için son derece önemli." diyerek, Erdoğan'ın daha önce Etiyopya'yı "güvenilir ve inanılır bir ülke" şeklinde tanımladığını anımsattı.
İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile Etiyopya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Redwan Hussein arasında imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması'nı Bakan Akar ile Etiyopya Savunma Bakanı Yadeta imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'na Akar ile Yadeta imza attı.
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