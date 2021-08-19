FOX TV’de skandal! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu vatandaşa “yobaz” dedi

Konuşasında skandal ifadeler kullanan Ağıralioğlu, "İnsan yontma sanatı gibidir tasavvuf. İnsan yontar ben bu arkadaşın yontulamamışlığına çok bozuldum. Bir derviş böyle yoz yobaz tepkiler gösteremez." sözleriyle büyük tepki çekti.