Son dakika: ABD'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir
Son dakika haberleri... ABD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkanvekili Özgür Özel, 'Afgan Göçmen Anlaşması' iftirasında bulunuştu. ABD tarafından yapılan açıklamada, "Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir" ifadelerine yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkanvekili Özgür Özel tarafından çarpıtılmaya çalışıldı. 'Afgan Göçmen Anlaşması' iftirasında bulunan CHP'ye ABD'den yanıt gecikmedi. ABD'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmenin detaylarında böyle bir göçmen anlaşmasının olmadığına değinildi.
CHP YALAN SİYASETİNE DEVAM ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanvekili Özgür Özel, Göçmen Anlaşması hakkında skandal ifadelere yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığı söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Anlaşılıyor ki o toplantıdan Biden kazanarak biz geleceğimiz için büyük bir tehdidi sırtımıza alarak çıkmışız. O görüşmedeki taahhütler Recep Tayip Erdoğan'ın taahhütleridir. Türkiye'yi yarınlarda yönetecek ittifakın bir üyesi olan CHP'nin taahhütleri değildir, uymayacağız. Bunu bütün dünya bilsin, Amerika bilsin" demişti.
ABD DAHA ÖNCE DE YALANLAMIŞTI
Ağustos ayı başında yapılan açıklamada ABD ile Türkiye arasında gizli bir göçmen anlaşması yapılmadığına dikkat çekilmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ABD tarafından daha önce de yalanlandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Afgan mültecileriyle ilgili iddialarıyla ilgili, Afgan mültecileri Türkiye dahil hiçbir ülkeye yönlendirmediklerini belirterek açıklamalarının neden olduğu endişeden "üzüntü duyduklarını" söyledi.
Price, ABD'nin Afgan mülteci programını genişletmesi ve 3. ülke açıklamasına, Türkiye'nin tepkisinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:
"Koruma arayan bireyleri belirli güvenli bölgelere yönlendirmenin veya teşvik etmenin, ABD hükümetinin politikası olmadığını belirtmek istiyorum. Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik. Afganların Türkiye'ye seyahat etme olasılığına ilişkin açıklamaların neden olduğu endişeden üzüntü duyuyoruz."
Ned Price, Suriye, Irak, Afganistan, İran ve başka ülkelerden gelen 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye müteşekkir olduklarını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle 1 milyon Afgan mültecinin Türkiye'ye kabul edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etmişti.
CHP GENEL BAŞKANI NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor. (Recep Tayyip) Erdoğan, (Joe) Biden ile görüşmesinde Afganların gelmesini kabul ettiler. Bunu uzun süre gizlediler. Sonra ABD yetkilisi açıklama yaptı. 1 milyon Afgan Türkiye'ye gelecek aralarından seçip alacaklar, kalanı burada kalacak. Köleliği parayla mı yapacaksın? Devletin saygınlığını parayla mı satacaksın?" ifadelerini kullanmıştı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığını öne sürmüştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 Aldın Aldın indirimleri başladı! 19 Ağustos 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- YÖK son dakika: Üniversiteler yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak?
- A101'de bu hafta: 19 Ağustos Perşembe A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Güncel liste...
- MEB son dakika: Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
- Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?
- Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı ne zaman, nerede, kimler arasında oldu? İşte Kerbela olayında yaşananlar
- Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
- ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...
- Aşure Günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Muharrem 10 Aşure Günü hangi dualar okunur?
- Diyanet açıkladı! Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10 Aşure Günü bereket için ne alınır?
- Aşure Günü neler oldu? Aşure Günü'nde meydana gelen olaylar neler? Aşure Günü önemi ve fazileti...