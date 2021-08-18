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Son dakika: ABD'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Son dakika: ABD’den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yalanlama! Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir

Son dakika haberleri... ABD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkanvekili Özgür Özel, 'Afgan Göçmen Anlaşması' iftirasında bulunuştu. ABD tarafından yapılan açıklamada, "Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir" ifadelerine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkanvekili Özgür Özel tarafından çarpıtılmaya çalışıldı. 'Afgan Göçmen Anlaşması' iftirasında bulunan CHP'ye ABD'den yanıt gecikmedi. ABD'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmenin detaylarında böyle bir göçmen anlaşmasının olmadığına değinildi.

CHP YALAN SİYASETİNE DEVAM ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanvekili Özgür Özel, Göçmen Anlaşması hakkında skandal ifadelere yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığı söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Anlaşılıyor ki o toplantıdan Biden kazanarak biz geleceğimiz için büyük bir tehdidi sırtımıza alarak çıkmışız. O görüşmedeki taahhütler Recep Tayip Erdoğan'ın taahhütleridir. Türkiye'yi yarınlarda yönetecek ittifakın bir üyesi olan CHP'nin taahhütleri değildir, uymayacağız. Bunu bütün dünya bilsin, Amerika bilsin" demişti.

ABD DAHA ÖNCE DE YALANLAMIŞTI

Ağustos ayı başında yapılan açıklamada ABD ile Türkiye arasında gizli bir göçmen anlaşması yapılmadığına dikkat çekilmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ABD tarafından daha önce de yalanlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Afgan mültecileriyle ilgili iddialarıyla ilgili, Afgan mültecileri Türkiye dahil hiçbir ülkeye yönlendirmediklerini belirterek açıklamalarının neden olduğu endişeden "üzüntü duyduklarını" söyledi.

Price, ABD'nin Afgan mülteci programını genişletmesi ve 3. ülke açıklamasına, Türkiye'nin tepkisinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Koruma arayan bireyleri belirli güvenli bölgelere yönlendirmenin veya teşvik etmenin, ABD hükümetinin politikası olmadığını belirtmek istiyorum. Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik. Afganların Türkiye'ye seyahat etme olasılığına ilişkin açıklamaların neden olduğu endişeden üzüntü duyuyoruz."

Ned Price, Suriye, Irak, Afganistan, İran ve başka ülkelerden gelen 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye müteşekkir olduklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle 1 milyon Afgan mültecinin Türkiye'ye kabul edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etmişti.

CHP GENEL BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afganistan'dan sürü halinde binlerce kişi geliyor. (Recep Tayyip) Erdoğan, (Joe) Biden ile görüşmesinde Afganların gelmesini kabul ettiler. Bunu uzun süre gizlediler. Sonra ABD yetkilisi açıklama yaptı. 1 milyon Afgan Türkiye'ye gelecek aralarından seçip alacaklar, kalanı burada kalacak. Köleliği parayla mı yapacaksın? Devletin saygınlığını parayla mı satacaksın?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığını öne sürmüştü.

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