Son dakika: ABD’den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yalanlama! Erdoğan ile Biden arasında bir anlaşma iddiası temelsizdir

CHP YALAN SİYASETİNE DEVAM ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanvekili Özgür Özel, Göçmen Anlaşması hakkında skandal ifadelere yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın Afgan göçmenler konusunda ABD Başkanı Joe Biden'la pazarlık yaptığı söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Anlaşılıyor ki o toplantıdan Biden kazanarak biz geleceğimiz için büyük bir tehdidi sırtımıza alarak çıkmışız. O görüşmedeki taahhütler Recep Tayip Erdoğan'ın taahhütleridir. Türkiye'yi yarınlarda yönetecek ittifakın bir üyesi olan CHP'nin taahhütleri değildir, uymayacağız. Bunu bütün dünya bilsin, Amerika bilsin" demişti.