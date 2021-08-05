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Başkan Erdoğan'a ''Benim varım yoğum o traktördü'' diyen çiftçiye yeni traktörü 5 günde teslim edildi

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Başkan Erdoğan’a ’’Benim varım yoğum o traktördü’’ diyen çiftçiye yeni traktörü 5 günde teslim edildi

Son dakika haberleri... Devlet, yangın felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Temmuz'da Manavgat ziyareti esnasında sıkıntılarını dinlediği vatandaşlardan Mithat Akça, Başkan Erdoğan'a ''Benim varım yoğum bir traktör, bana onu verin yeter. Benim ekmeğim o.'' demişti. Başkan Erdoğan'ın ilgili kurumlara talimatı üzerine Akça'ya 5 günde yeni traktörü teslim edildi. Akça, büyük mutluluk yaşarken, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Manavgat'taki orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde birçok tarım arazisi, ev ve araç yandı, hayvanlar öldü. Mahallede yaşayan Mithat Akça yangına su tankerini bağladığı traktörüyle müdahale etti. Ancak bu sırada evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Akça, büyük üzüntü yaşadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da afet bölgelerini ziyaretinde, Mithat Akça ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi. Başkan Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında da köylülerin kendisinden traktör talebinde bulunduğunu belirterek, "Oturanlardan biri bana dedi ki 'Benim varım yoğum bir traktör, bana onu verin yeter. Benim ekmeğim o' dedi. Başka bir vatandaş daha gelerek 'Başkanım benim varım yoğum da o traktör' dedi. 'Tamam' dedim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Bey'e talimatı verdim. 'Bunu hiç uzatmayacaksın. Çarşamba-perşembe bu traktörleri kendilerine ulaştıracaksın, çünkü o traktörle tarlayı sürüyor ama onun hem ineği hem danası hem koyunu her şeyi o. Çok mutlu oldum, mesele bu. Lafla iş yürümüyor, icraat" dedi.

Başkan Erdoğan'ın sözünü verdiği 3 traktör, Kalemler Mahallesi'ne bugün ulaştı. Mithat Akça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen yeni traktörüne kavuştu.

Yangında her şeyini kaybettiğini, sadece canlarının kaldığını vurgulayan Mithat Akça, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan köyümüzü kontrole geldiğinde bize traktörümüzü yenileyeceklerine dair söz verdi. Sözünü tuttu. Traktörümüz bugün geldi. Traktörü aldım, kabul ettim. Vatana millete hayırlı olsun. Yeni traktörümü teslim aldığım için mutluyum" dedi.

Başkan Erdoğan’dan yardım isteyen çiftçiler 5 günde yeni traktörlerine kavuştu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEYEN ÇİFTÇİLER 5 GÜNDE YENİ TRAKTÖRLERİNE KAVUŞTU

BAŞKAN ERDOĞAN ANLATTI: HEMEN TALİMATI VERDİM
Başkan Erdoğan, dün akşam katıldığı A Haber - ATV ortak yayınında köylülerin kendisinden traktör talebinde bulunduğunu belirterek, "Oturanlardan biri bana dedi ki 'Benim varım yoğum bir traktör, bana onu verin yeter. Benim ekmeğim o' dedi. Başka bir vatandaş daha gelerek 'Başkanım benim varım yoğum da o traktör' dedi. 'Tamam' dedim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Bey'e talimatı verdim. 'Bunu hiç uzatmayacaksın. Çarşamba-perşembe bu traktörleri kendilerine ulaştıracaksın, çünkü o traktörle tarlayı sürüyor ama onun hem ineği hem danası hem koyunu her şeyi o. Çok mutlu oldum, mesele bu. Lafla iş yürümüyor, icraat" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sözünü verdiği 3 traktör, Kalemler Mahallesi'ne bugün ulaştı.

Yangında her şeyini kaybettiğini, sadece canlarının kaldığını vurgulayan Mithat Akça, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan köyümüzü kontrole geldiğinde bize traktörümüzü yenileyeceklerine dair söz verdi. Sözünü tuttu. Traktörümüz bugün geldi. Traktörü aldım, kabul ettim. Vatana millete hayırlı olsun. Yeni traktörümü teslim aldığım için mutluyum" şeklinde konuştu.

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