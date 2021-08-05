Son dakika: Bakanlardan orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklamalar

"17 MİLYON ÖDEME YAPILDI"

AFAD'ımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımıza maddi yardım devam ediyor. Şu ana kadar 1055 ailemize 17 milyon ödeme yapıldı. Hasar tespiti devam eden mahallelerde muhtarlar aracılığı ile vatandaşlarımıza maddi yardımlarımızı inşallah hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bütçe konusunda sıkıntımız yok.

Devletimizin ilgili kurumları maddi yardımları aktardılar. Uçak ve helikopterle ilgili çalışmalar devam ediyor. Dün Azerbaycan'dan 1 uçağın yola çıkacağını söylemiştik. 50 itfaiye aracı ve 150 personel şu anda yolda. NATO'nun karadan yardımıyla ilgili bazı misyonları var. Şu anda müttefik ülkelerden de yoğun yangınlar var.

YURT DIŞINDAN YARDIMLAR GELDİ

Azerbaycan'dan bir uçak Dalaman'a geldi. Polonya helikopter göndermeyi teklif etti. Biz de 'tabii ki buyurun' dedik. ABD'den bir teklif geldi, arkadaşlarımız detaylarını çalışıyor. İsrail'den bir şirketin kiraladığı 2 tanker uçağı yarın geliyor. Kardeş Kuveyt'in ekip ve malzeme teklifi oldu.

ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Önümüzdeki bir iki gün Antalya serinleyecek ama önümüzdeki günlerde sıcaklık yeniden başlayacak. Ormanın kahramanları başta olmak üzere gece gündüz gayret gösteren herkese, belediyelerimize, gönüllülerimize, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyoruz.