Son dakika: Bakanlardan orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklamalar
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, rüzgarın yarın hızını keseceğini belirterek, ''yarın için daha umutluyuz'' dedi.
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'taki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
"YARIN YANGINI KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
"Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok.
"17 MİLYON ÖDEME YAPILDI"
AFAD'ımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımıza maddi yardım devam ediyor. Şu ana kadar 1055 ailemize 17 milyon ödeme yapıldı. Hasar tespiti devam eden mahallelerde muhtarlar aracılığı ile vatandaşlarımıza maddi yardımlarımızı inşallah hızlı bir şekilde ulaştıracağız. Bütçe konusunda sıkıntımız yok.
Devletimizin ilgili kurumları maddi yardımları aktardılar. Uçak ve helikopterle ilgili çalışmalar devam ediyor. Dün Azerbaycan'dan 1 uçağın yola çıkacağını söylemiştik. 50 itfaiye aracı ve 150 personel şu anda yolda. NATO'nun karadan yardımıyla ilgili bazı misyonları var. Şu anda müttefik ülkelerden de yoğun yangınlar var.
YURT DIŞINDAN YARDIMLAR GELDİ
Azerbaycan'dan bir uçak Dalaman'a geldi. Polonya helikopter göndermeyi teklif etti. Biz de 'tabii ki buyurun' dedik. ABD'den bir teklif geldi, arkadaşlarımız detaylarını çalışıyor. İsrail'den bir şirketin kiraladığı 2 tanker uçağı yarın geliyor. Kardeş Kuveyt'in ekip ve malzeme teklifi oldu.
ANTALYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Önümüzdeki bir iki gün Antalya serinleyecek ama önümüzdeki günlerde sıcaklık yeniden başlayacak. Ormanın kahramanları başta olmak üzere gece gündüz gayret gösteren herkese, belediyelerimize, gönüllülerimize, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyoruz.
"İŞ MAKİNALARINI SEFERBER ETTİLER"
Ülkemizde ve Antalya'mızda şu anda müteahhitlik yapan firmalarımız iş makinalarını seferber ettiler. Hem bakanımıza onları yönlendirdiği için hem de yönlendirme bile yapılmadan makinalarını gönderen firmalara, turizmcilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."
Bakan Çavuşoğlu'nun ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
Yangınların söndürülmesi için çaba sarf eden tüm görevlilere ve vatandaşlara şükranlarını sunduklarını dile getiren Karaismailoğlu, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.
"Canını hiçe sayarak sahada bulunan ve ormanlarda yaşayan canlıların kurtarılması ve yangınların söndürülmesi için durmaksızın, gece gündüz emek veren arkadaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz." diyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI EN KISA ZAMANDA KARŞILAYACAĞIZ"
"Yangından etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Bu ihtiyaçların büyük bir hızla karşılanması için bütün bakanlıklarımız, ilgili kurumlarımızla koordineli ve etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yangınların ilk anından itibaren devletimiz seferberlik halinde, olağanüstü bir çalışma gerçekleştiriyor. İlk günden itibaren olduğu gibi devletin eli olarak, her şartta olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışan binlerce arkadaşımızla birlikte bu afetin üstesinden geleceğiz. Bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için çok yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Şu an bölgede yanmakta olan, devam eden yangınlar var. Etkisi azalmış olsa da mücadele ettiğimiz bölgeler var. İnşallah onları da en kısa sürede bitirip bundan sonra afetin etkilerini, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılayacağız."
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