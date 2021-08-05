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Cumhurbaşkanlığından orman yangınlarıyla ilgili detaylı tablo! Yangın bölgesinde kaç araç ve görevli var?

Son dakika haberi... Türkiye, günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadelesine devam ediyor. Devlet, yangınlara müdahale etmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı, orman yangınlarıyla mücadele için bölgede bulunan araç ve ekipman sayılarını, orman yangınlarındaki son durumu ve küresel olarak dünyada çıkan orman yangınlarını gösteren tabloyu paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2021 18:15 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 19:14
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Cumhurbaşkanlığından orman yangınlarıyla ilgili detaylı tablo! Yangın bölgesinde kaç araç ve görevli var?

Cumhurbaşkanlığı orman yangınlarıyla mücadeleyi gösteren tabloyu paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığından orman yangınlarıyla ilgili detaylı tablo! Yangın bölgesinde kaç araç ve görevli var?

Tabloda orman yangınlarındaki son duruma da yer verildi.

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Cumhurbaşkanlığından orman yangınlarıyla ilgili detaylı tablo! Yangın bölgesinde kaç araç ve görevli var?

İşte tüm detaylar...

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Cumhurbaşkanlığından orman yangınlarıyla ilgili detaylı tablo! Yangın bölgesinde kaç araç ve görevli var?

Yangınlara müdahale havadan ve karadan aralıksız sürerken, Cumhurbaşkanlığı yangınlarla mücadele kullanılan alet ve ekipmanlar ile yeni teknolojilerin yer aldığı bir infografik paylaştı.

YANGINLARLA MÜCADELE KULLANILAN ALET VE EKİPMANLAR

İnfografikte yer alan bilgilere göre; yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 1 insansız helikopter (İH) 9 insansız hava aracı (İHA), 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile müdahale ediliyor.

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Cumhurbaşkanlığından orman yangınlarıyla ilgili detaylı tablo! Yangın bölgesinde kaç araç ve görevli var?

YANGINLARLA MÜCADELEDE KULLANILAN EKİPMANLAR

Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan infografikte, yangınlarla mücadele kullanılan alet ve ekipmanlara yer verildi. Buna göre; 2002 yılında 637 arazöz bulunuyordu. 2021'de bu sayı 1078'e çıkarıldı.

2002'de su ikmal aracı bulunmazken, 2021'de 281 adet su ikmal aracı yangınlara m

İş makinesi sayısı ise 2002'de 303 adet iken, 2021'de bu sayı 682'ye çıkarıldı.

üdahalede kullanılıyor. 2002'de ilk müdahale aracı bulunmazken, 2021'de 270 adet ilk müdahale aracı hizmete sunuldu.