07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Cumhurbaşkanlığından orman yangınlarıyla ilgili detaylı tablo! Yangın bölgesinde kaç araç ve görevli var?
Son dakika haberi... Türkiye, günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadelesine devam ediyor. Devlet, yangınlara müdahale etmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı, orman yangınlarıyla mücadele için bölgede bulunan araç ve ekipman sayılarını, orman yangınlarındaki son durumu ve küresel olarak dünyada çıkan orman yangınlarını gösteren tabloyu paylaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.08.2021 18:15 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 19:14
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