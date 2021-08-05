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Son dakika: Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Son dakika: Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Van, Mardin ve Hakkari'de Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 1, turuncu kategoride 1 terörist olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Yüksekova Tilören bölgesinde sabaha saatlerinde İHA ile örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınağa yapılan hava harekatında aralarında turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu'nun olduğu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren- 5 Operasyonları kapsamında Mardin Nusaybin Çalıköy Mahallesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Cilo' kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi. Operasyonlarda 3 PKK/KCK terör örgütü mensubu da ölü olarak ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

TURUNCU KATEGORİDE ARANIYORDU!

İçişleri Bakanlıgı, Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teroristten birinin turuncu kategoride yer alan Zana Kılıçoglu olduğunu açıkladı.

Turuncu kategoride aranan terörist Zana Kılıçoğlu

Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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