YAŞ kararları 2021: Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye yükselen, görev süresi uzatılan komutanlar açıklandı mı?

YAŞ toplantısı sonrası emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye yükselen, görev süresi uzatılan komutanlar açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 4 Ağustos'ta toplandı. Şura toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantının ardından alınan yeni kararlar merak ediliyor. Peki, emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye yükselen, görev süresi uzatılan komutanlar açıklandı mı? İşte haberin detayları...

EMEKLİYE SEVK EDİLEN KOMUTANLAR AÇIKLANDI MI?

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edildi.

Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELEN KOMUTANLAR AÇIKLANDI MI?

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseldi.

GÖREV SÜRESİ UZATILAN KOMUTANLAR AÇIKLANDI MI?

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

İşte alınan YAŞ kararları: