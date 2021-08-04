YAŞ kararları 2021: Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye yükselen, görev süresi uzatılan komutanlar açıklandı mı?
Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardınan alınan kararlar merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda TSK'da emekli olacak isimler ve terfi edecek komutanlar görüşüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda hangi kararlar alındı? Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye yükselen, görev süresi uzatılan komutanlar açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
YAŞ toplantısı sonrası emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye yükselen, görev süresi uzatılan komutanlar açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 4 Ağustos'ta toplandı. Şura toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantının ardından alınan yeni kararlar merak ediliyor. Peki, emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye yükselen, görev süresi uzatılan komutanlar açıklandı mı? İşte haberin detayları...
EMEKLİYE SEVK EDİLEN KOMUTANLAR AÇIKLANDI MI?
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edildi.
Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.
BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELEN KOMUTANLAR AÇIKLANDI MI?
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.
30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseldi.
GÖREV SÜRESİ UZATILAN KOMUTANLAR AÇIKLANDI MI?
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.
44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.
İşte alınan YAŞ kararları:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.
Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.
44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılıç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe terfi etti.
Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibariyle 266 olacak. 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri komutanlığından Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri komutanlığından tümamiral Kadir Yıldız koramiralliğe, Hava Kuvvetleri komutanlığından Tümgeneral Rafet Dalkıran korgeneralliğe terfi etti.
30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 Albay ise General ve amiralliğe yükseltildi. 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.
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