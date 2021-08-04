Musa Avsever kimdir? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir, kaç yaşında, nereli?

Musa Avsever kimdir, kaç yaşında, nereli? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. Bu gelişmelerin ardından Musa Avsever'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Musa Avsever hakkında merak edilenler...

MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever, 7 Kasım 1957 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Konya'nın Halkapınar ilçesinde dünyaya gelen Avsever, 2021 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

2021 yılına kadar 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da hizmet veren Musa Avsever, 2021 YAŞ kararı sonrası Orgeneral Ümit Dündar'ın emekliye sevk edilmesinin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi.

2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de ise korgeneralliğe terfi etmişti. Ardından 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirilmişti.