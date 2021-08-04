YAŞ kararları 2021: TSK komuta kademesi değişti mi? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları değişti mi?
YAŞ kararları açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı sona erdi. Şura toplantısı sonrasında alınan kararlar merak ediliyor. albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındığı YAŞ toplantısı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 YAŞ kararları nedir? TSK komuta kademesi değişti mi? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları değişti mi? İşte merak edilenler...
YAŞ toplantısı 2021 kararları açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantının sona ermesiyle birlikte alınan kararların neler olduğu araştırılmaya başlandı. Şura'da alınan kararlar Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Peki, 2021 YAŞ kararları nedir? TSK komuta kademesi değişti mi? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları değişti mi? İşte son gelişmeler...
YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleştirilen 2021 YAŞ toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından alınan kararlar henüz açıklanmadı. TSK komuta kademesi ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının değişip değişmediği konusunda yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.
YAŞ'TA GÜNDEM TERFİ VE ATAMALAR
Kuvvet komutanlarının durumu da toplantıda ele alınacak. Görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu değerlendirilecek.
Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.
DÖRDÜNCÜ YILDIZI BEKLEYEN İSİMLER
YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.
Bu kapsamda geçen sene görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor.
KOMUTA KADEMESİNİN DURUMU
Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alıyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı.
YAŞ'ta geçen yılki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları da görüşülecek.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında, Oramiral Özbal "Mavi Vatan"ın korunmasında, Orgeneral Küçükakyüz ise terör örgütlerine ağır darbe vurulan hava harekatlarında önemli görevler üstlendi.
Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, kuvvet komutanlığının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YAŞ 2021 atama terfi kararları listesi açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları kimler terfi etti?
- YAŞ kararları 2021: TSK komuta kademesi değişti mi? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları değişti mi?
- Açık lise 5. dönem kayıtları ne zaman? 2021 AÖL ek sınav kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- YAŞ toplantısı nedir? Yüksek Askeri Şura toplantısında hangi kararlar alınıyor? İşte merak edilenler
- Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? e-Devlet 2021 ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM takvimi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 YKS tercih kılavuzu ile kontenjan ve taban puan sorgulama!
- 4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...
- Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2021 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında?
- mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!
- İl dışı tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman 2021? Okullara güvenlik görevlisi alımı başladı mı? Başvuru şartları...