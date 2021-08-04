YAŞ atama terfi listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün saat 12.20'de başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının sona ermesinin ardından alınan yeni kararlar merak ediliyor. Atama ve terfi listesini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YAŞ 2021 atama terfi kararları listesi açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları kimler terfi etti? İşte haberin detayları...

YAŞ ATAMA TERFİ LİSTESİ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

YAŞ toplantısnın sona ermesinin ardından atama terfi listesi merak ediliyor. Ancak toplantının ardından alınan yeni kararlar henüz açıklanmadı. YAŞ karaları ile ilgili yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.