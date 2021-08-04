Uçakların alevlerle savaşı! Muğla'daki yangına havadan müdahale
Türkiye'de devam eden yangınlar 8'inci gününe girdi. 39 ilde 174 yangın çıkarken, 160 tanesi kontrol altına alındı. Öte yandan 6 ilde 14 yangın ise kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına 2 helikopter, 2 uçakla havadan müdahale sürüyor. İşte uçakların yangınlarla mücadelesi...
Köyceğiz'de Perşembe gününden bu yana devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Dün Çayhisar Mahallesi'ne yaklaşan alevler bugün ters rüzgar ile dağlık ve ormanlık alana doğru ilerliyor. Ayrıca Zeytinyanı ve Taşdibi mevkilerinde ise yangınlar devam ediyor.
"UÇAK VE HELİKOPTERLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR"
Çayhisar mevkiinde bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopterin alevlere müdahalesi sürüyor.
Uçaklar ve helikopterler yangın bölgesinde art arda yaptıkları sortilerle alevleri söndürmek için uğraş veriyor.
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