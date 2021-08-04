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HDP ilk kez isim verdi! Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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HDP ilk kez isim verdi! Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday olabileceklerinin sinyalini verdi. HDP'den de ilk kez adaylıkla ilgili bir isim telaffuz edildi; terörden tutuklu Selahattin Demirtaş... Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun aktardıkları şu şekilde:

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını arıyor. Millet İttifakı'nın bileşenleri ayrı ayrı mı aday gösterecekler yoksa tek bir adayla mı 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimine girecekler? İşte bu sorunun yanıtı aranıyor.

CHP'liler adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dediler, İYİ Partililer adayımız Meral Akşener dediler aslında hesaplar daha çok HDP seçmeni üzerine yapılıyordu. Ancak HDP'den gelen açıklama olayı farklı bir boyuta taşıdı.

HDP'li Pervin Buldan 'bizim adayımız Selahattin Demirtaş olacak. Onunla yola devam edeceğiz' dedi. Cezaevinde bulunuyor şu anda Demirtaş. Bu durumda nasıl bir yol izlenecek işte Millet İttifakı bunu belirlemeye çalışıyor. Görüşmeler yapılıyor. Her ne kadar HDP, Millet İttifakı'nın içinde yer almasa da kapalı kapılar ardında görüşme yapıldığı ifade ediliyor. İşte bu doğrultuda Millet İttifakı'ndan her partinin farklı aday gösterebileceği eğiliminin arttığı söyleniyor. Hesaplar devam ediyor, önümüzdeki süreçlerde anket sonuçları da gelecek sonrasında bunun belirlenmesinin yapılması isteniyor. Ancak HDP ittifak yapılacaksa bunun açık bir şekilde yapılmasını istiyor. Bu anlamada CHP ve İYİ Parti'de açık ittifaka yanaşmıyor.

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