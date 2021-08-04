HDP ilk kez isim verdi! Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday olabileceklerinin sinyalini verdi. HDP'den de ilk kez adaylıkla ilgili bir isim telaffuz edildi; terörden tutuklu Selahattin Demirtaş... Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun aktardıkları şu şekilde:
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını arıyor. Millet İttifakı'nın bileşenleri ayrı ayrı mı aday gösterecekler yoksa tek bir adayla mı 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimine girecekler? İşte bu sorunun yanıtı aranıyor.
CHP'liler adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dediler, İYİ Partililer adayımız Meral Akşener dediler aslında hesaplar daha çok HDP seçmeni üzerine yapılıyordu. Ancak HDP'den gelen açıklama olayı farklı bir boyuta taşıdı.
HDP'li Pervin Buldan 'bizim adayımız Selahattin Demirtaş olacak. Onunla yola devam edeceğiz' dedi. Cezaevinde bulunuyor şu anda Demirtaş. Bu durumda nasıl bir yol izlenecek işte Millet İttifakı bunu belirlemeye çalışıyor. Görüşmeler yapılıyor. Her ne kadar HDP, Millet İttifakı'nın içinde yer almasa da kapalı kapılar ardında görüşme yapıldığı ifade ediliyor. İşte bu doğrultuda Millet İttifakı'ndan her partinin farklı aday gösterebileceği eğiliminin arttığı söyleniyor. Hesaplar devam ediyor, önümüzdeki süreçlerde anket sonuçları da gelecek sonrasında bunun belirlenmesinin yapılması isteniyor. Ancak HDP ittifak yapılacaksa bunun açık bir şekilde yapılmasını istiyor. Bu anlamada CHP ve İYİ Parti'de açık ittifaka yanaşmıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YAŞ 2021 atama terfi kararları listesi açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları kimler terfi etti?
- YAŞ kararları 2021: TSK komuta kademesi değişti mi? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları değişti mi?
- Açık lise 5. dönem kayıtları ne zaman? 2021 AÖL ek sınav kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- YAŞ toplantısı nedir? Yüksek Askeri Şura toplantısında hangi kararlar alınıyor? İşte merak edilenler
- Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitecek? e-Devlet 2021 ücretli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM takvimi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 YKS tercih kılavuzu ile kontenjan ve taban puan sorgulama!
- 4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...
- Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2021 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında?
- mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!
- İl dışı tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman 2021? Okullara güvenlik görevlisi alımı başladı mı? Başvuru şartları...