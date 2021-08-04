HDP ilk kez isim verdi! Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

HDP'li Pervin Buldan 'bizim adayımız Selahattin Demirtaş olacak. Onunla yola devam edeceğiz' dedi. Cezaevinde bulunuyor şu anda Demirtaş. Bu durumda nasıl bir yol izlenecek işte Millet İttifakı bunu belirlemeye çalışıyor. Görüşmeler yapılıyor. Her ne kadar HDP, Millet İttifakı'nın içinde yer almasa da kapalı kapılar ardında görüşme yapıldığı ifade ediliyor. İşte bu doğrultuda Millet İttifakı'ndan her partinin farklı aday gösterebileceği eğiliminin arttığı söyleniyor. Hesaplar devam ediyor, önümüzdeki süreçlerde anket sonuçları da gelecek sonrasında bunun belirlenmesinin yapılması isteniyor. Ancak HDP ittifak yapılacaksa bunun açık bir şekilde yapılmasını istiyor. Bu anlamada CHP ve İYİ Parti'de açık ittifaka yanaşmıyor.

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