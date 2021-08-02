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Devlet ormanlar için tüm imkanlarıyla seferber! Yangınlarla mücadele için kullanılan uçak, helikopter ve ekipman sayısı açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2021
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Devlet ormanlar için tüm imkanlarıyla seferber! Yangınlarla mücadele için kullanılan uçak, helikopter ve ekipman sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... Turizm bölgeleri başta olmak üzere yurdun muhtelif birçok bölgesinde başlayan orman yangınları, kamuoyunun vicdanını sızlatıyor. Devlet, orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarıyla seferber oldu.  İletişim Başkanlığı yaptığı bilgilendirme ile 35 ilde meydana gelen 138 adet orman yangınının 129'unun kontrol aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele için bölgede bulunan uçak, helikopter ve ekipman sayısı da bildirildi.

Türkiye turizm bölgeleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Sosyla medyada başlatılan karalama kampanyalarına algı operasyonlarına rağmen yangınlara karşı seferberlik içinde çalışmalar yürütülüyor.

129 YANGIN KONTROL ALTINDA
İletişim Başkanlığı yaptığı bilgilendirme ile 35 ilde meydana gelen 138 adet orman yangınının 129'unun kontrol aldığını açıkladı.

KAÇ UÇAK VE EKİPMAN KULLANILIYOR?
Yapılan açıklamada yangılar mücadelede kullanılan uçak helikopter ve personel ve ekipman sayısına ilişkin de bilgi verildi.

Açıklamada yangınlarla mücadele kapsamında, 16 uçak 9 İHA, 52 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri ,150 iş makinesi, 13 TIR, 129 itfaiye aracı başta olmak üzere 5200 personelin sahada olduğu bildirildi.

"DEVLETİMİZ SEFERBER"
İşte İletişim Başkanlığı'nın o açıklaması:
"Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber... 35 ilimizde meydana gelen 138 adet orman yangınının 129'u devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır. "

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