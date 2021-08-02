Devlet ormanlar için tüm imkanlarıyla seferber! Yangınlarla mücadele için kullanılan uçak, helikopter ve ekipman sayısı açıklandı

KAÇ UÇAK VE EKİPMAN KULLANILIYOR?

Yapılan açıklamada yangılar mücadelede kullanılan uçak helikopter ve personel ve ekipman sayısına ilişkin de bilgi verildi.

Açıklamada yangınlarla mücadele kapsamında, 16 uçak 9 İHA, 52 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri ,150 iş makinesi, 13 TIR, 129 itfaiye aracı başta olmak üzere 5200 personelin sahada olduğu bildirildi.