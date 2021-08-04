İHA'lardan yangınlara nokta müdahale! Gözetleme ve sahadan bilgi paylaşımı ile kritik tespitler yapıldı

BAYRAKTAR TB2 YER KONTROL İSTASYONU

Baykar Mobil Yer Kontrol İstasyonu (Mobil YKİ), Bayraktar TB2 platformunu ana üst bölgelerinden uzak ileri üslerde kontrol etmeyi sağlar. Mobil YKİ üzerinde bulunan güçlü haberleşme antenleri, Bayraktar TB2 İHA'lara mevcut bölgelerinde iniş ve kalkış imkanı vererek uçuş menzillerini genişletmektedir.

Mobil YKİ, NATO ACE III standartlarında şeltır, 12m'ye kadar yükseltilebilen hidrolik anten platformu, otomatik yönlenen anten sistemleri, tüm bu sistemlere hareket kabiliyeti kazandıran güçlü bir kamyon ve hidrolik park ayaklarından oluşmaktadır. Baykar özgün tasarımı olan Mobil YKİ, sahip olduğu sensör ve kontrol valfleri sayesinde güvenli ve hızlı bir şekilde kurulup devreye alınabilmektedir.