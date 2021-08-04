İHA'lardan yangınlara nokta müdahale! Gözetleme ve sahadan bilgi paylaşımı ile kritik tespitler yapıldı
Terörle mücadele ve Mavi Vatan'ı korumada başarıyla görev alan İHA'lar yangınlarla mücadelede de etkisini gösterdi. Orman yangınları mesaisinde 462 saati geride bırakan İHA'lar görüntü toplamaya devam ediyor. İHA'ların yakaladığı kareler yapay zeka ile incelendikten sonra kritik noktalar tespit ediliyor. 2020'de 345 yangın henüz başlangıç aşamasında tespit edildi. Son 60 günde ise 100’e yakın. İHA'ların işaret ettiği yerlere yapılan nokta atışlar ile önemli müdahaleler geldi.
Türkiye'nin göz bebeği İHA'lar yangınlarla mücadelede etkin rol oynamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı İHA'lar alevlerin kritik noktalarını tespit ederek yerinde müdahale edilmesini sağladı.
462 SAAT YANGIN MESAİSİ
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları orman yangınlarıyla mücadele kapsamında toplam 462 saat uçuş yaptı. Birçok görevi başarıyla yerine getiren İHA'lar, orman yangınları ile mücadelede de yoğun kullanılıyor.
TESPİT VE NOKTA ATIŞI
Türkiye'nin göz bebeği İHA'lar yangınları izliyor ve ısı noktalarını tespit ederek nokta atışı yapılmasını sağlıyor.
5 Bayraktar TB2 İHA Yeşil Vatan'ı gökyüzünden izliyor.
Orman Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İHA'ları da sahada görevde.
BİLGİ AKTARIMI
7/24 gözetleme ve sahadan bilgi paylaşımı,
Görüntüler yapay zeka ile incelendi.
Coğrafi koordinatlarla bölgeler hesaplandı.
Isı noktaları belirlenerek nokta atışlar yapıldı.
ERKEN MÜDAHALE
2020'de 345 yangın henüz başlangıç aşamasında tespit edildi.
Son 60 günde ise 100'e yakın.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi yasa boğan yangınların ilk gününden itibaren 4 İHA ile çalışmalara destek verildiğini açıkladı. İHA'lardan çekilen görüntüleri de paylaşıldı.
İHA'lar 28 Temmuz 2021 tarihinden bugüne kadar Muğla'da 19, Manisa'da 2, Antalya'da 8, Balıkesir'de 2, Çanakkale'de 5, İzmir'de 2, Konya'da 2, Aydın'da 1, Isparta'da 1, Denizli'de 1, Burdur'da 1, Uşak'ta 1 adet olmak üzere toplam 45 yangını tespit etti.
Halihazırda yangın söndürme çalışmalarına 4 İHA ile kesintisiz destek sağlanmaya devam ediliyor.
BAYRAKTAR TB2 YER KONTROL İSTASYONU
Baykar Mobil Yer Kontrol İstasyonu (Mobil YKİ), Bayraktar TB2 platformunu ana üst bölgelerinden uzak ileri üslerde kontrol etmeyi sağlar. Mobil YKİ üzerinde bulunan güçlü haberleşme antenleri, Bayraktar TB2 İHA'lara mevcut bölgelerinde iniş ve kalkış imkanı vererek uçuş menzillerini genişletmektedir.
Mobil YKİ, NATO ACE III standartlarında şeltır, 12m'ye kadar yükseltilebilen hidrolik anten platformu, otomatik yönlenen anten sistemleri, tüm bu sistemlere hareket kabiliyeti kazandıran güçlü bir kamyon ve hidrolik park ayaklarından oluşmaktadır. Baykar özgün tasarımı olan Mobil YKİ, sahip olduğu sensör ve kontrol valfleri sayesinde güvenli ve hızlı bir şekilde kurulup devreye alınabilmektedir.
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