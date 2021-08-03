Son dakika: Devam eden yangınlarda son durum! Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar

Seferberlik ruhuyla bir dakikayı önemseyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi tamamen zarar gören vatandaşlarımıza 50 bin lira mobilya ve kira yardımı yapılacak. En kısa sürede tüm şehirlerimizin yaralarını saracağız.

"TEMENNİMİZ EN KISA SÜREDE BU SÜRECİN SONA ERMESİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Yangınlara karşı olağanüstü bir mücadele veriyoruz. Topyekun mücadele var. Belli noktalarda yangınları kontrol altına aldık. Sıcaklıkların yükselmesi ve nemin yok denecek kadar az olması mücadelede zorluklar çıkarıyor. Temennimiz en kısa sürede bu sürecin sona ermesi.

Bir taraftan yangınla mücadele ederken, bir taraftanda da yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarıyla ilgileniyoruz. Öncelikle amacımız yangını kısa sürede bertaraf etmek. Bir taraftan yangınla mücadele ederken, bazıları da yalan haberlerle milletimizin moralini bozmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız bu haberleri dikkate almasınlar."