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MSB bu görüntülerle paylaştı! ''TSK her zaman ve her yerde milletinin emrinde''

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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MSB bu görüntülerle paylaştı! ''TSK her zaman ve her yerde milletinin emrinde''

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin yangınlara müdahale görüntülerini paylaştı. Paylaşıma, ''Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında.” notu düşüldü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Muğla'nın Dalaman ilçesindeki yangınlara müdahale ettiği görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ise şu ifadelere yer verildi:

MSB bu görüntülerle paylaştı! TSK her zaman ve her yerde milletinin emrinde MSB BU GÖRÜNTÜLERLE PAYLAŞTI! ''TSK HER ZAMAN VE HER YERDE MİLLETİNİN EMRİNDE''

"Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında."

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