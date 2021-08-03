Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yangınlara ilişkin son dakika açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN AÇIKLAMALARI

163 yangından 152'si söndürüldü. Rüzgar alevlerin yönünü değiştiriyor. 16 uçak ve 51 helikopterle müdahale sürüyor.

Elimizdeki uçak sayısı 55'i buluyor.

72 hava aracıyla mücadelemiz sürüyor.

38 ilde 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü.

Çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta orman teşkilatımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmamız lazım.

5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Yangın bölgelerinde provokasyonlar da oluyor.

Yarın akşam daha pozitif haberler verebiliriz.

Rüzgarın varlığı mücadeleyi etkiliyor.

Provokatif açıklamalar yapılmamalı.

Karayolları'mıza kadar, güvenlik teşkilatlarımızdan belediyelerimize kadar herkes büyük bir mücadele ortaya koymaktadır

Yangın yerleşim yerine inince TOMA'lar devreye girdi.

Ayrıntılar geliyor...