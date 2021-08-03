Son dakika haberi: Manavgat'taki yangını çıkaran 16 yaşındaki şahıs tutuklandı

ÇOK SAYIDA BÖLGE ZARAR GÖRDÜ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.