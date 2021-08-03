Dehşete düşüren görüntüler! Saniyeler içinde alevler etrafı sardı

Görüntülerde; vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen kişi, "Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu" dedi

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