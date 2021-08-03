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Dehşete düşüren görüntüler! Saniyeler içinde alevler etrafı sardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Dehşete düşüren görüntüler! Saniyeler içinde alevler etrafı sardı

Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Ülkenin birçok ilinden dehşete düşüren görüntüler gelirken Isparta'da çekilen bir video yangının kısa sürede nasıl yayıldığını gözler önüne serdi. İşte Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kaydedilen o görüntü...

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele harcadı.

Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale edildi. Yangın, Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösterdi.

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçtı. Yanan kozalaklar, farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletti.

Sütçüler ilçesinde bir vatandaş, kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerde; vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen kişi, "Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu" dedi

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