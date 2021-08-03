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Türkiye orman yangınları son durum: Yangınlar söndürüldü mü? 3 Ağustos orman yangınları hangi illerde devam ediyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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Türkiye orman yangınları son durum: Yangınlar söndürüldü mü? 3 Ağustos orman yangınları hangi illerde devam ediyor?

Son dakika... Türkiye'de yangınlar söndürüldü mü? Hangi illerde devam ediyor? Türkiye genelinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Son 7 günde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde kentlerde çok sayıda orman yangını çıktı. Yangınlarla mücadelede son durum açıklandı. Peki, yangınlar söndürüldü mü? 3 Ağustos orman yangınları hangi illerde devam ediyor? İşte Türkiye'deki orman yangınlarında son durum...

Türkiye'de yangınlar söndürüldü mü? Türkiye genelinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında son durum nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangınla mücadelede son gelişmeler aktarıldı. Orman yangınlarına müdahaleye, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik ekip de destek veriyor. Peki, yangınlar söndürüldü mü? 3 Ağustos orman yangınları hangi illerde devam ediyor? İşte haberin detayları...

TÜRKİYE ORMAN YANGINLARI SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre,

32 ilde çıkan 141 yangın kontrol altına alındı, 4 ilde 9 yangın devam ediyor.

ORMAN YANGINLARI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

Antalya Manavgat, Gündoğmuş, Demre toplam yangın 18, 3 adet yangın devam ediyor.

Muğla Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, toplam yangın 12, 5 adet yangın devam ediyor.

Isparta Sütçüler toplam yangın 2, 1 adet yangın devam ediyor.

YANGINA NASIL MÜDAHELE EDİLİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle yangına müdahale edildiği bildirildi.

DOĞU AKDENİZ YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Adana'da, Aladağ ve Kozan ilçeleri başta olmak üzere 22 noktada çıkan yangınlardan birçoğu kontrol altına alındı, bir kısmı da tamamen söndürüldü.

Mersin'de Aydıncık ve Silifke ilçeleri başta olmak üzere 9 farklı alan, Osmaniye'de 5, Hatay'da da 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü veya kontrol altına alındı.

YANGINLA MÜCADELEYE AZERBAYCAN'DAN DESTEK

Orman yangınlarına müdahaleye, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik ekip de destek veriyor.

Ekiplerin ortak yürüttüğü çalışmalarla 7 orman yangınına hava ve karadan müdahale devam ediyor.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER! SANİYELER İÇERİSİNDE ALEVLER ETRAFI SARDI

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele harcadı.

Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale edildi. Yangın, Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösterdi.

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçtı. Yanan kozalaklar, farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletti.

Sütçüler ilçesinde bir vatandaş, kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerde; vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen kişi, "Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu" dedi.

A Haber yangın söndürme helikopterinde! A HABER YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE!

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