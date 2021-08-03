Türkiye orman yangınları son durum: Yangınlar söndürüldü mü? 3 Ağustos orman yangınları hangi illerde devam ediyor?

DOĞU AKDENİZ YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Adana'da, Aladağ ve Kozan ilçeleri başta olmak üzere 22 noktada çıkan yangınlardan birçoğu kontrol altına alındı, bir kısmı da tamamen söndürüldü.

Mersin'de Aydıncık ve Silifke ilçeleri başta olmak üzere 9 farklı alan, Osmaniye'de 5, Hatay'da da 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü veya kontrol altına alındı.