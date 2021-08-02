Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı: 3 mahalleye giden yol kapandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Başalan Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılıp Muğla il sınırına sıçradı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyüp, Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI
Yangın, saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Alevlere 1 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan müdahaleye başlandı. Alevlerin ilerlediği Kavaklıdere'ye bağlı kırsal Harmanbelen Göncüler ve Ortaköy mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi. Alevler 3 mahalleye giden yolları da kapattığı için takviye olarak gönderilen ekiplerin de bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.
Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "İnşallah kontrol altına alınacak. Belediyenin her türlü imkanıyla seferber olduk." dedi.
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