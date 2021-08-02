Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı: 3 mahalleye giden yol kapandı

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevlere 1 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan müdahaleye başlandı. Alevlerin ilerlediği Kavaklıdere'ye bağlı kırsal Harmanbelen Göncüler ve Ortaköy mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi. Alevler 3 mahalleye giden yolları da kapattığı için takviye olarak gönderilen ekiplerin de bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.