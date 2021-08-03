Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den orman yangınları hakkında flaş açıklama

Doğal afetlerin biri sonlanırken diğerinin başladığını bildiren Bahçeli; Artvin, Düzce, Van ve Rize'de aşırı yağışların neden olduğu sel ve heyelanların yaraları henüz sarılmadan, bu defada ülkenin pek çok yerinde peş peşe orman yangınlarının çıktığını hatırlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da dört ayrı noktada başlayan, ardından yaklaşık 30 ilde görülen orman yangınlarının milleti derinden üzdüğünü kaydeden Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bundan mülhem 8 insanımız hayatını kaybetmiş, binlerce hektarlık orman alanı, içindeki orman canlılarıyla birlikte yanmıştır. Marmaris yangınıyla mücadele edenlere motosikletiyle su taşıyan 25 yaşındaki Şahin Akdemir evladımızın alevler içinde kalarak hayata veda etmesi bir başka acı olarak yüreğimize kazınmıştır.

62 yerleşim yerinin ve 26 bin vatandaşımızın tahliyesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye afet bölgesi ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün imkanları harekete geçirilmiş, yangına her saha ve muhitte fedakarlıkla karşı konulmuştur. Böylesi dönemlerde milli birlik ve yardımlaşma duygumuzun canlı tutulması, aklıselim ve kalbiselim bir tutumla felakete direnç gösterilmesi tarifsiz önemdedir."