Balıkesir'deki yangında sabotaj şüphesi! Beyaz transit ve sakallı şahıs ormanda görüldü

BEYAZ TRANSİT DETAYI



Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın ile ilgili Soma'dan bir ihbar aldık. Orada beyaz transit ile sakallı bir vatandaşın ormanı yakarken vatandaşlar tarafından görüldüğü ile ilgili ihbar geldi. Bizde bu konuyu jandarma ve emniyetimiz ile paylaştık. Muhtemelen sabotaj olduğu ile ilgili ciddi kuşkularımız var" dedi.

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