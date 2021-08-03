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Son dakika: Başkan Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Radev'e dayanışma için teşekkür etti.

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