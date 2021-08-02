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Başkan Erdoğan'dan yangında evi zarar gören Süleyman Dede'ye telefon

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Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Başkan Erdoğan'dan yangında evi zarar gören Süleyman Dede'ye telefon

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını hasebiyle evi kullanılamaz hale gelen 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile görüştü. Süleyman Dede'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Erdoğan, milletinin yanında olduğunu yineledi. Süleyman Küçük, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Yenikaş Mahallesi'ndeki incelemesinde, yangında evi zarar gören Küçük'ü ziyaret eden Elvan, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de devletin kurumlarının yanında olacağını söyledi.

Elvan, ziyaret sırasında Başkan Erdoğan'ı aradı. Küçük'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Geçmiş olsun, Rabb'im şifalar versin inşallah." dedi.

Başkan Erdoğan'dan yangında evi zarar gören Süleyman Dede'ye telefon BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YANGINDA EVİ ZARAR GÖREN SÜLEYMAN DEDE'YE TELEFON

Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar." ifadesini kullandı.

Küçük'ün yangından son anda kurtulduğunu anlatan Elvan, "Yangında, gece saat 02.30 sıralarında vatandaşımızı uyandırıp dışarıya çıkarmışlar. Yoksa Allah korusun, çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirlerdi. Hem amcamızı hem teyzemizi yangın yerinden kurtardılar." diye konuştu.

Süleyman Küçük ise Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, daha sonra Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla mahalledeki incelemelerini sürdürdü ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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