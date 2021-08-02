Gündoğmuş'ta 9 helikopterle yangına müdahale ediliyor! Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında yangın söndürme çalışmalarına yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.

MUHİTTİN BEY'E HİÇ YAKIŞMADI

Bakan Çavuşoğlu, Gündoğmuş'taki yangınla ilgili gereken tedbirlerin alındığını belirterek, "Tabii büyükşehir belediye başkanının ilgi göstermesi normal. 'Hiç uçak yok, helikopter yok, insanlar yanıyor' diyerek panik yaratması doğru değil. 'Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar' ama 9 tane helikopter burada çalışma yapıyor. Yangının şehre inmesi de doğal. Yangını söndürmeye çalışırken insanları nasıl tahliye edeceğimizi konuştuk. Muhittin Bey'e hiç yakışmadı. Beni hiç aramadı. Kendisine de sitem ettim."