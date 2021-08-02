Gündoğmuş'ta 9 helikopterle yangına müdahale ediliyor! Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında yangın söndürme çalışmalarına yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Çavuşoğlu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı video paylaşımına yönelik kendisini aradığını ifade ederken Gündoğmuş'a 9 helikopter ile müdahale edildiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında yangın söndürme çalışmalarına yönelik son dakika açıklamalarında bulundu.
MUHİTTİN BEY'E HİÇ YAKIŞMADI
Bakan Çavuşoğlu, Gündoğmuş'taki yangınla ilgili gereken tedbirlerin alındığını belirterek, "Tabii büyükşehir belediye başkanının ilgi göstermesi normal. 'Hiç uçak yok, helikopter yok, insanlar yanıyor' diyerek panik yaratması doğru değil. 'Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar' ama 9 tane helikopter burada çalışma yapıyor. Yangının şehre inmesi de doğal. Yangını söndürmeye çalışırken insanları nasıl tahliye edeceğimizi konuştuk. Muhittin Bey'e hiç yakışmadı. Beni hiç aramadı. Kendisine de sitem ettim."
2 TANE DE ŞEHİDİMİZ VAR
"Türkiye'yi panikletmesi doğru olmadı. Tahliye ettiğimiz köyümüzde 82 yaşındaki amcamız unutulmuş. O amcamız vefat etti. Manavgat'ta yine 2 karı-koca vefat ettiler. 2 tane de şehidimiz var."
VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ
"Antalya için diliyorum. Mal mülk hepsi gelir. Canlarımız önemli. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bakanlarımız burada. Onlar da iletişim ve ulaşımla ilgili konuları takip ediyorlar. Tedbiren Güzelbağ'da bazı tedbirler aldık. Ona göre bizim her türlü hazırlığı yapmamız lazım" dedi.
NE OLMUŞTU?
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında "Yangın şehire indi. Ne olur buraya uçak, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum; yanıyor insanlar" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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