Başkan Erdoğan'dan yangında evi zarar gören Süleyman Dede'ye telefon

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını hasebiyle evi kullanılamaz hale gelen 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile görüştü. Süleyman Dede'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Erdoğan, milletinin yanında olduğunu yineledi. Süleyman Küçük, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.