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Başkan Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla görüştü: Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu. Yangından en fazla zarar gören bölgelerden Kalemler Köyü'nde vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Başkan Erdoğan, tüm sorunların kısa zamanda çözüleceğini belirterek, ''Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde incelemelerde bulundu.

''Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik'' ''BİZ BURAYA BİRİLERİ GİBİ TURİSTİK SEYAHATE GELMEDİK''

"GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ
Manavgat Gençlik Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangınlarından etkilenen tüm bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini hatırlattı.

Böylece devletin, vatandaşların beklentilerini gidermiş olduğunu ifade eden Erdoğan, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak değerlendirildiğini söyledi.

KALEMLER KÖYÜNDE VATANDAŞI DİNLEDİ
Yangından en fazla zarar gören bölgelerden olan Kalemler Köyü'nde vatandaşın sıkıntısını dileyen Erdoğan vatandaşların isteklerini tek tek talimatlandırdı.

Erdoğan tüm sorunların çözüleceğini belirterek, "Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar sağ olun "Başkanım Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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