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Son dakika: Başkan Erdoğan afet bölgesinde! Antalya ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak

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Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan afet bölgesinde! Antalya ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gitti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan'ın Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing ve incelemeden sonra Marmaris'e hareket etmesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yangından etkilenen bölgelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."

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