Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı! Yangın bölgelerinden hava nasıl olacak? Antalya'da nem düştü

Aydın'da 2-6 Ağustos tarihleri arasında hava az bulutlu ve açık, sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek olup en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle olacak; 3 Ağustos Salı en yüksek 45 en düşük 27 derece, 4 Ağustos Çarşamba en yüksek 44 en düşük 28 derece, 5 Ağustos Perşembe en yüksek 43 derece en düşük 27 ve 6 Ağustos Cuma en yüksek 40 en düşük 27 derece.