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Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı! Yangın bölgelerinden hava nasıl olacak? Antalya'da nem düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2021
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Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı! Yangın bölgelerinden hava nasıl olacak? Antalya'da nem düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yangın bölgeleri başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü uyardı. Bazı bölgelerde sıcaklığın artacağı belirtilirken, kimi yerde de sağanak yağmur bekleniyor. A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji uzmanı Dr. Levent Yalçın da yangın bölgelerinde beklenen hava durumu tahminini açıkladı. Peki Antalya'da hava nasıl olacak?

Milyonlar yangın bölgelerindeki hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji uzmanı Dr. Levent Yalçın, Antalya başta olmak üzere yangın bölgelerinde beklenen hava sıcaklığını değerlendirdi.

O BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Van, Hakkari ve Ağrı çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BURSA'DA REKOR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bursa'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru bekleniyor.

Verilere göre bu zamana kadar 2-4 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklıklar 37 ila 37,8 derece arasında kalırken, bugünden itibaren çarşamba gününe kadar termometrelerin 12.00-15.00 saatleri arasında 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Nem oranının en yüksek yüzde 50 olacağı tahmin edilen Bursa'da, yetkililer mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı uyarısında bulundu.

3 İLE KRİTİK UYARI

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla 5 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Yağış beklenmeyen bölgede, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, 11.00 ila 16.00 saatleri arasında sıcak hava dalgasından dolayı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpması ve vücutta sıvı kaybına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

AYDIN 45 DERECE OLACAK

Aydın'da hava sıcaklığı yeni hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, en yüksek hava sıcaklığı 45 derece ile yarın görülecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Aydın'da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bugün en yüksek hava sıcaklığı 12.00-15.00 arasında 44 derece olarak ölçülecek olup, hafta içerisinde en yüksek hava sıcaklığı 45 derece ile yarın görülecek. Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, 12.00 ile 18.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Aydın'da 2-6 Ağustos tarihleri arasında hava az bulutlu ve açık, sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek olup en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı ise şöyle olacak; 3 Ağustos Salı en yüksek 45 en düşük 27 derece, 4 Ağustos Çarşamba en yüksek 44 en düşük 28 derece, 5 Ağustos Perşembe en yüksek 43 derece en düşük 27 ve 6 Ağustos Cuma en yüksek 40 en düşük 27 derece.

ANTALYA İÇİN SICAKLIK UYARISI

Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Antalya'da 40-43 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrettiği bölgede, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

NEM YÜZDE 5'E DÜŞTÜ

Antalya'da yüzde 10-15 arasında seyreden nem oranı yüzde 5'e düştü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 42, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 5 ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar dünyaca ünlü Konyaaltı, Sarısu ile Lara plajlarına akın etti. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlemeye çalıştı. Bazıları ise palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yapıp, bisiklet sürmeyi tercih etti.

Park ve bahçelerde de vatandaşların gölgede oturdukları gözlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Teknik Şube Müdürü Murat Güler, kentte sıcaklığın 5-6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini dile getirdi.

Sıcaklığın etkisini birkaç gün sürdüreceğini anlatan Güler, "Yüksek sıcaklıklar çarşambaya kadar devam edecek. Nem oranı çok düşük seyrediyor." diye konuştu.

Güler, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanların mecbur kalmadıkça 10.00 ila 16.00 arasında dışarıya çıkmamalarını önerdi.

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